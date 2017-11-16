Установление 25 декабря праздничным днем усилит евроинтеграционные позиции Украины – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что принятие Верховной Радой закона «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496) свидетельствует о том, что Украина отрывается от московских календарей и российских имперских стандартов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Турчинова.

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По его словам, теперь Украина будет праздновать Рождество Христово "вместе со всем цивилизованным миром, согласно календарю, по которому мы живем».

«Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит нам оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов», - отметил секретарь СНБО.

В пресс-службе СНБО напомнили, что Турчинов выступал с инициативой введения празднования Рождества Христова 25 декабря еще два года назад. «Эта инициатива была поддержана широкой общественностью и лидерами многих христианских конфессий», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496). За данное решение проголосовали 238 народных депутатов.

Законом определено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем. Кроме того, депутаты поддержали предложение председателя ВР Андрея Парубия об исключении 2 мая (Дня международной солидарности трудящихся) из перечня праздничных и нерабочих дней.