Украина отталкивает от себя одного из последних союзников - глава МИД Польши

На фоне российской агрессии Украине стоит задуматься, почему она отталкивает от себя одного из последних союзников. Об этом в интервью Dziennik Gazetа Prawnа заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

"Мы не уверены, остается ли стратегическое партнерство с Польшей целью для Киева", - сказал Ващиковский.

Он выразил возмущение по поводу того, что в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса "даже в самых простых делах". Как пример назвал размещенную в львовском музее "Тюрьма на Лонцкого" информацию о "польской, нацистской и советской оккупации".

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"В 2017 году у нас все еще есть церкви в Львове, которые все еще служат концертными залами", - возмутился глава польской дипломатии.

По его словам, все эти вопросы несложно решить. А учитывая, что выиграть в этой ситуации может Россия, Ващиковский посоветовал украинской стороне ответить на вопрос, "почему перед лицом вооруженной агрессии она отталкивает от себя одного из последних союзников".

Ранее сообщалось, что вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в украинско-польских отношениях существует вопрос расплаты за катынское преступление.