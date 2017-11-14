В Украине повысят доступность и качество медобслуживания в селах

Верховная Рада приняла президентский закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 280 народных депутатов из 362, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеСМИ рассказали, какие новации принесет медреформа в жизни украинцев Законом устанавливается, что медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивают учреждения здравоохранения, в том числе центральные районные больницы, центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, фельдшерско-акушерские/фельдшерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные медицинские кабинеты, аптечные пункты, а также врачи общей практики - семейные врачи и врачи других специальностей, оказывающие первичную медицинскую помощь и зарегистрированные как физические лица-предприниматели, и получившие в установленном законом порядке лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, а также заключившие договор о медицинском обслуживании населения с соответствующим распорядителем бюджетных средств.

Государство обеспечивает выполнение мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности по ряду основных направлений, среди которых содействие развитию лечебных учреждений всех форм собственности, совершенствование сети учреждений здравоохранения и материально-технической базы таких учреждений, проведение в сельской местности периодических выездных приемов врачей-специалистов.

Кабинет министров определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета учреждений здравоохранения в сельской местности оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения. В частности, современными компьютерными и телекоммуникационными технологиями и средствами для обеспечения функционирования электронной системы здравоохранения, организации медицинского обслуживания в сельской местности с применением телемедицины и электронных рецептов.

Телемедицина - комплекс действий, технологий и мероприятий, применяемых при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме.

Также в законопроекте речь идет об обеспечении медицинским оборудованием для первичного обследования, портативными телемедицинскими диагностическими средствами для дистанционного сбора и передачи информации о показателях деятельности организма пациента, оборудованием и инструментарием для оказания неотложной помощи, малых хирургических вмешательств, отоларингологического, офтальмологического, гинекологического осмотра, оборудованием и инвентарем для лабораторной диагностики и забора биоматериалов, в том числе мини-лабораториями.

Кроме того, речь идет о разработке и реализации государством программ по медицинскому обслуживанию в сельской местности по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике онкологических и других заболеваний населения, прежде всего, детей, беременных женщин и пожилых людей.

Среди прочего, государство должно развивать транспортную инфраструктуру для оказания медпомощи; привлекать инвестиции в развитие здравоохранения в сельской местности и развитие государственно-частного партнерства.

Финансирование мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности осуществляется за счет средств государственного бюджета в порядке, определенном законом; денежных средств местных бюджетов; грантов, подарков, благотворительных взносов и пожертвований, других видов благотворительности; денежных средств международных организаций; других источников, не запрещенных законодательством.

Государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета предоставления гражданам медицинских услуг, в том числе с применением телемедицины, предусмотренных программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в порядке, определенном законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.