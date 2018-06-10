Дискриминация выходным днем

Вопреки распространенному мнению об Украине, что главная религия нашей страны – православие (на чем часто спекулируют российские «братья»), это не совсем так.

Действительно, большинство верующих граждан Украины – христиане. А сама религия представлена пятью основными христианскими церквями – Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), Украинской Греко-католической церковью (УГКЦ), Украинской Автокефальной православной церковью (УАПЦ) и Римо-Католической церковью (РКЦ). Помимо этого, христианство представлено в Украине и протестантскими конфессиями – баптистами, адвентистами, лютеранами и т.д.

Несколько миллионов человек в Украине исповедуют ислам. А иудейская религиозная община в Украине третья по величине в Европе и пятая – в мире. Кроме того, свои объединения в Украине имеют буддисты, кришнаиты, язычники и т.д.

И все это разнообразие, в принципе, неплохо уживается в нашей стране. Одна из причин – невмешательство государства и отсутствие «главной религии» как таковой.

Так, согласно Конституции Украины, церковь и религиозные организации отделены от государства и ни одна религия не может быть признана государством как обязательная. Каждый гражданин имеет право на свободу вероисповедания (статья 35). Кроме того, в статье 24 Основного закона говорится, что «не может быть привилегий или ограничений» граждан, в том числе, по религиозному признаку. А в статье 11 сказано, что «государство содействует консолидации и развитию… религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины».

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С другой стороны, в реальности эти нормы Конституции выполняются в Украине не полностью. В частности, Кабинет министров, ежегодно устанавливая перечень выходных дней, включает в этот список «дополнительный выходной» (согласно КЗоТу, если «праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего») только для христианских праздников, таких как Пасха и Троица. Причем касается это исключительно православных, а не, к примеру, римо-католиков. То есть 7 января - официальный выходной, а 25 декабря – нет. А что это, как не упомянутые в статье 24 Конституции привилегии?

Впрочем, христиане разных конфессий так не считают. И связывают такое положение вещей с количеством украинцев, которые относят себя к той или иной религии и конфессии. Так, по словам архиепископа УПЦ КП Евстратия Зори, дело в том, что «большинство украинцев идентифицируют себя как христиане, а большинство среди них – как православные». «Логичен подход, когда каждому предоставляется право праздновать праздники, согласно собственного вероисповедания, но государство празднует тогда, когда празднуют подавляющее большинство ее граждан», - говорит он.

С ним согласен и протоиерей, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко, по словам которого, на сегодняшний день, до 80% верующих украинцев считают себя православными.

«Последняя статистика показала, что нас, римо-католиков, 1%. Поэтому мы уважаем большинство, которое составляют православные, и очень рады вместе с ними праздновать и отдыхать. При том, что, в отличие от православной церкви, для католиков второй день Пасхи или Троицы не является обязательным праздником», – говорит и римо-католический епископ Скомаровский.

Старая проблема на новый лад

Не в обиде на христиан и представители других религий. Однако муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма», шейх Саид Исмагилов называет историю с выходными для православных религиозных праздников «интересным прецедентом»: «У нас все-таки светское государство, а при этом празднуется и выходные дни даются только по православному канону, не по католическому или протестантскому»…

По его словам, в Украине живет около миллиона мусульман, которые действительно хотят, чтобы хотя бы в первый день двух главных для них праздников – Рамадан Байрам и Курбан Байрам – им беспрепятственно давали выходной. Однако закреплять эти дни на общенациональном уровне муфтий считает лишним. «Думаю, что нужно законодательно закрепить норму, согласно которой любой работодатель не имел бы права отказать человеку... Чтобы было четко прописано: если мусульманин обращается к работодателю, хоть к государственному, хоть к частному, ему дают выходные дни. Это было бы справедливо», – отмечает шейх Саид.

Любопытно, что в оккупированном Крыму, по его словам, Россия вовсю рекламирует предоставление выходных мусульманам на мусульманские праздники. «Это один из элементов пропаганды в Крыму, и религиозные деятели, которые перешли на сторону России, всячески этим пользуются. Хотя, конечно, они «кривят душой», ведь и до оккупации Украина могла предоставить выходные дни по обращению и заявлению человека», – говорит муфтий.

Действительно, если верить КЗоТу, у представителей любых конфессий и религий в Украине есть возможность получить выходной в день празднования больших праздников. В статье 73 Кодекса отмечается, что: «…по представлению религиозных общин других (неправославных) конфессий, зарегистрированных в Украине, руководство предприятий, учреждений, организаций предоставляет лицам, исповедующим соответствующие религии, до трех дней отдыха в течение года для празднования их больших праздников с отработкой за эти дни».

Однако Георгий Коваленко отмечает, что на сегодняшний день большинство предприятий в Украине являются частными, и выходные дни регулируются не распоряжениями Кабмина, которые для частных владельцев является лишь рекомендациями, а внутренними распоряжениями. «Если такую практику [норму, указанную в ст.73] можно будет как-то усилить законом, то я буду это только приветствовать», – говорит он.

А если говорить о выходном дне не в день праздника, а в качестве дополнительного к этому празднику, хранить или изъять эту норму, опять-таки, дело законодателей.

Как известно, Верховная Рада планировала принять новую редакцию Трудового кодекса еще месяц назад. На днях заканчивается очередная пленарная сессия, и надежда, что у народных депутатов дойдут руки до нового кодекса законов о труде, в котором будут соответствующие нормы, к сожалению, тает.

Все без выходных или всем по выходному

Раввин Давид Мильман не видит необходимости закреплять на официальном уровне главные иудейские праздники, но обращает внимание на иной аспект проблемы дополнительных выходных. «Если человек соблюдает религиозные праздники, он найдет способ как реализовать свою обязанность праздновать определенные дни, возьмет отгулы. А если человек нерелигиозный, он будет использовать праздники для нехороших дел. И это касается и православных, и мусульман, и иудеев - всех», – говорит он.

В этой связи, по словам Мильмана, даже дополнительные выходные дни в честь православных праздников вряд ли необходимы.

Несколько иной, но схожей, позиции придерживается исполняющий обязанности владыки буддистского Ордена Лунг-Жонг-па Ринчен Дордже. По его словам, правительству либо стоит обратить внимание на главные религиозные праздники какой-либо религии и добавить выходных дней для каждой из них, либо убрать дополнительные выходные вовсе.

В свою очередь, протоиерей, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко не так категоричен, но утверждает, что существующий порядок вещей все-таки нуждается в пересмотре. По его мнению, дополнительный выходной в понедельник после Троицы, в принципе, не нужен и от него можно было бы отказаться. «К примеру, именно этот выходной день можно было бы перенести на 25 декабря», - считает он.

Также, по мнению Коваленко, вместо дополнительного выходного после Пасхи большинству верующих выходной нужен скорее в Страстную Пятницу накануне.

Закрепить выходным днем 25 декабря, естественно, не против римо-католики. По словам епископа Виталия Скомаровского, на Рождество 25 декабря множество украинцев, которые работают в Западной Европе, смогли бы приехать домой.

Евангельские христиане-баптисты также празднуют Рождество по новому стилю. И, по словам заместителя руководителя Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Сергея Мороза, не произойдет ничего страшного, если 25 декабря также будет официальным выходным. «Мы празднуем не дату, а событие – Рождение Иисуса Христа. И я за то, чтобы 25 декабря был выходной… Да, часть украинцев привыкли носить кутью 7 января. Но важно использовать контекст, чтобы люди поняли суть праздника», - говорит он.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года в Раде даже был зарегистрирован законопроект, предлагающий сделать 25 декабря праздничным и выходным днем, наравне с 7 января. Но, попиарившись на этой теме, депутаты, похоже, снова о ней забыли. До следующего декабря…

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко