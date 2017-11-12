Без 8 марта, но с переформатированным 1 мая: Вятрович рассказал о календаре выходных дней в Украине

В Украине изменится календарь праздничных дней. В частности, планируется переформатирование 8 марта Международного женского дня на День борьбы за права женщин, причем предложено лишить его статуса выходного.

Об этом рассказал директор Украинского института украинской памяти Владимир Вятрович, пишет «Главред».

По словам Вятровича, 1 мая остается праздником, но не как Международный день солидарности тркдящих, а День труда. Также оставлено в силе предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая.

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"Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, потому что он получил замечания со стороны Министерства культуры", - подчеркнул Вятрович.

По его словам, была достигнута договоренность о проведении широких консультаций для подачи законопроекта как правительственный.

"Если этого сделать не удастся, то имеем уже поддержку значительного количества народных депутатов, поэтому будем подавать его как депутатский законопроект. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это - продолжение декоммунизации. Потому что мы, наконец, должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором ", - добавил глава Украинского института национальной памяти.

Как сообщал УНИАН ранее, Вятрович заявлял, что украинцы сейчас очень активно борются с "совком" у себя в головах, что стало возможным благодаря Майдану, поскольку он был реакцией на попытку власти вернуть нас в советское прошлое.