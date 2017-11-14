Реакция соцсетей на очередной фейк Минообороны РФ с использованием игровых скриншотов в качестве доказательств

Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем твитере «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), — это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Соцсети бурно и не скрывая сарказма отреагировали на очередной фейк российского оборонного ведомства.