Реакция соцсетей на очередной фейк Минообороны РФ с использованием игровых скриншотов в качестве доказательств

16:14, 14 ноября 2017
Курьёзы
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Юзеры стали публиковать кадры из других игр, также «подтверждающие» что-либо.

Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском / фото twitter.com/oldLentach

Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем твитере «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), — это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Соцсети бурно и не скрывая сарказма отреагировали на очередной фейк российского оборонного ведомства.

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Теги: #реакция соцсетей на Минобороны РФ#доказательства скриншот РФ