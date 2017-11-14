Реакция соцсетей на очередной фейк Минообороны РФ с использованием игровых скриншотов в качестве доказательств
Юзеры стали публиковать кадры из других игр, также «подтверждающие» что-либо.
Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем твитере «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.
Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), — это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».
Соцсети бурно и не скрывая сарказма отреагировали на очередной фейк российского оборонного ведомства.
Неоспоримое подтверждение обороны Алеппо pic.twitter.com/OAGYqgF2YZ— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) November 14, 2017
Минобороны опубликовало уникальные кадры спецоперации ССО РФ в Сирии pic.twitter.com/2uQqMkOLn7— Д///ИХАД (@tvjihad) November 14, 2017
Минобороны опубликовало кадры участия Александра Лукашенко в совместных российско-белорусские военных учений "Super soviet bros." pic.twitter.com/b5m5jCxM2j— эчпочмак и комбикорм (@kocizum) November 14, 2017
Рогозин показал посадку российского пилотируемого корабля на поверхность Марса pic.twitter.com/6TNUSV2Vc6— недруги за бугром (@Lndcalling) November 14, 2017
Неоспоримое доказательство использования башкирской армией генетически модифированных конских войск pic.twitter.com/gVN8A8xfKU— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) November 14, 2017
Минобороны РФ отчиталось о полной ликвидации всех складов с боеприпасами боевиков ИГИЛ. pic.twitter.com/s4QEvLTyOY— Артём Дерягин (@DerArto) November 14, 2017
Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017
Оперативный сотрудник ЦРУ обнаружен скрытыми камерами pic.twitter.com/qsq2GTMdYW— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017
На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксированы несогласованные с Россией учения НАТО в Восточной Европе в нескольких километрах от российской границы pic.twitter.com/kiFop0nphC— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017