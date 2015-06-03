Политолог объяснил, почему Рада не дала согласия на задержание и арест Мельничука

Верховная Рада не дала согласия на задержание и арест внефракционного народного депутата Сергея Мельничука, поскольку большинство его коллег приняли во внимание боевые заслуги бывшего командира батальона «Айдар», и у них сработал «инстинкт самосохранения».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Политолог считает, что сегодняшние решения ВР о снятии депутатской неприкосновенности и согласии на привлечение к уголовной ответственности внефракционных народных депутатов Сергея Клюева и Мельничука - «это закономерное и правильное решение и экзамен, который Верховная Рада и коалиция сдали».

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«По Клюеву было давление общественного мнения, очень много публикаций, обвинений, и, в конце концов, это подтолкнуло к соответствующим действиям Генеральной прокуратуры и дело дошло до Верховной Рады. Хотя было сопротивление, тормозили этот процесс, однако все-таки депутатов дожали», - считает Фесенко.

«По Мельничуку ситуация более сложная и более драматическая. Генпрокуратура настаивала даже на аресте, но большинство депутатов приняли во внимание его боевые заслуги. Однако, я думаю, что у депутатов сработал инстинкт депутатского самосохранения: если сейчас дадим согласие на арест, кто знает, может когда-то дойдет дело и до меня. Поэтому было найдено компромиссное решение: снять депутатскую неприкосновенность, но не идти дальше», - сказал Фесенко.

Кроме того, по информации политолога, готовятся представления на снятие неприкосновенности еще с некоторых внефракционных депутатов и членов коалиции.

«Вопрос в том, успеют ли эти представления рассмотреть до завершения нынешней парламентской сессии, но продолжение будет обязательно, потому что, к сожалению, некоторые депутаты злоупотребляли своим статусом. Кое-кто совершил преступления еще до получения мандата, некоторые - уже имея мандат. Но так или иначе необходимо продемонстрировать, что закон един для всех, и это вопрос чести для коалиции и всего парламента», - убежден эксперт.

«В отношении депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука есть соответствующее дело, и Генпрокуратура собирается сделать представление о снятии неприкосновенности. Есть высокая вероятность, что будут такие действия, другое дело – будет решение парламента. Также рассматривается вопрос еще по некоторым внефракционным депутатам», - сказал Фесенко.

Однако, по его мнению, «более сложная ситуация будет осенью, когда надо будет голосовать за соответствующие изменения в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности и ограничении такой неприкосновенности для судей. Здесь возникает вопрос: будет ли в Верховной Раде 300 голосов, поскольку даже по Клюеву было всего 287 голосов, а по Мельничуку - еще меньше. Это будет очень серьезный вопрос для коалиции. Надо тщательно подготовить такое голосование и обеспечить дисциплину внутри коалиции, поскольку очень важное и показательное конституционное изменение может быть провалено».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, Верховная Рада лишила Клюева депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. За это решение проголосовали 287 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также сегодня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. За предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности Мельничука проголосовали 262 народных депутата из 313, зарегистрированных в сессионном зале.