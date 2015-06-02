Клюев обещает сам голосовать за снятие с себя неприкосновенности

Об этом он заявил на заседании регламентного комитета во вторник.

"Если вы будете ставить вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, и я в тот момент дай Бог буду депутатом, я проголосую за", - сказал он, сообщает Украинская правда.

"Если я виновен - пожалуйста. У вас были возможности разобраться с фактами и доказательствами…Пусть у вас будет выбор судить невиновного человека", - также заявил он на комитете.

В то же время, уже само решение Регламентного комитета о внесении на рассмотрение парламента вопроса о снятии с него депутатской неприкосновенности он назвал политической расправой.

Он в частности отметил, что не видит ничего законного в сегодняшнем решении комитета и отметил "жесткое политическое давление на всех членов комитета". "Сейчас мы видим политическую расправу, ничего больше", - сказал депутат и добавил, что в случае принятия решения о снятии с него депутатской неприкосновенности будет обращаться в "Европейский суд".

В свою очередь депутат Мельничук также заявил, что происходящее - заказ и политическая расправа, отмечая при этом, что не против снять неприкосновенность и ходить на следствие.

Ранее два члена Регламентного комитета Верховной Рады Михаил Папиев и Виктор Бондарь выразили свое возмущение в связи с новым решением комитета в вопросе снятия неприкосновенности с Сергея Клюева и Сергея Мельничука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в комментарии журналистам после заседания Регламентного комитета, на котором рассматривался вопрос о возможности снятия депутатской неприкосновенности с Мельничука и Клюева.

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"Сегодня фактически произошло следующее: если мы принимаем правовое решение, то оно должно основываться на правовых выводах, если сегодня совершается политическое давление и требуют от комитета принять политическое решение, это не отвечает нашим европейским ориентирам. И у нас в статье 1 Конституции Украины записано, что Украина является правовым государством. То, что произошло сегодня, вы видели, это иначе, как политический шантаж, не назовешь", - сказал Папиев.

В свою очередь сопредседатель депутатской группы "Видродження" Бондарь отметил: "Я воздержался, это уже не заседание, это уже было просто под давлением. Сели, изнасиловали депутатов, приняли то, что нужно вот и все. Никто ничего не рассматривал по существу. Это так было просто: то, что вам удобно, вот вам и все".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, после завершения заседания регламентного комитета ВР, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам Регламента Павел Пинзеник сказал, что комитет будет рекомендовать председателю ВР Владимиру Гройсману внести на рассмотрение парламента вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов Клюева и Мельничука.

В свою очередь председатель ВР пообещал, что как только поступит решение Регламентного комитета, он вынесет на рассмотрение парламента вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Клюева и Мельничука.

Справка УНИАН Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбату "Айдара" Мельничуку, - создание преступной организации. В свою очередь Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.