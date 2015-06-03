Порошенко назначил главу АП зампредседателя Национального совета реформ
15:24, 03 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил главу Администрации президента Бориса Ложкина заместителем председателя Национального совета реформ.
Ложкин стал заместителем председателя Национального совета реформ / ФОТО УНИАН
Соответствующий указ главы государства № 310/2015 от 3 июня опубликован на президентском сайте.
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Вместе с тем, Порошенко вывел из состава членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, Дмитрия Котляра.
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