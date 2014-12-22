Президент утвердил состав Национального совета реформ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указом «Вопросы Национального совета реформ» от 22 декабря определено, что состав Нацсовета реформ формируется из числа членов, которые принимают участие в его работе по всем вопросам, и членов, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов.

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18 членов в Нацсовете реформ будут принимать участие в обсуждении всех вопросов. Среди них – президент, председатель Верховной Рады (по согласию) и премьер-министр, глава Нацбанка, министры экономического развития и торговли, финансов, юстиции, руководители ряда комитетов Верховной Рады, глава Администрации президента Борис Ложкин и его заместители Алексей Филатов, а также секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив.

В составе Нацсовета реформ также – представители общественного сектора исполнительный директор Европейской бизнесассоциации Анна Деревянко, главный эксперт группы «Реформа антикоррупционного законодательства» общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Дмитрий Котляр, основатель общественной инициативы «Объединение украинских выпускников зарубежных университетов «Профессиональное правительство» Даниил Пасько, соучредитель ГО «Всеукраинская гражданская платформа «Новая Страна» Валерий Пекар.

Кроме того, среди 36 членов Нацсовета реформ, которые будут привлекаться для рассмотрения отдельных вопросов, – руководители министерств и парламентских комитетов.

Комментируя указ, Дмитрий Шимкив сообщил, что первое рабочее заседание Совета запланировано на 24 декабря. На нем планируется утвердить стратегическое видение развития Украины «Стратегия реформ – 2020», утвердить персональный состав Исполнительного комитета Нацсовета реформ, обсудить статус реализации ряда приоритетных реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Национальный совет реформ еще не проводил рабочие заседания, поскольку Украина должна была избрать новую Верховную Раду и сформировать новое правительство. По итогам выборов 26 октября страна получила новый проевропейский парламент, который в свою очередь утвердил новое реформаторское правительство. На сегодняшний день Национальный совет реформ является единственной платформой, которая объединяет президента, Кабинета министров, Верховной Рады и представителей институтов гражданского общества. Задача Нацсовета – мониторинг выполнения приоритетных реформ и принятие коллегиальных решений по важнейшим для страны социально-экономическим вопросам», – отметил Дмитрий Шимкив.