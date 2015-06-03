Депутаты наконец-то включили в повестку дня законопроекты о местных выборах
13:57, 03 июня 2015Политика
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Раде удалось включить в повестку дня четыре законопроекта о местных выборах.
Раде удалось включить в повестку дня законопроекты о выборах / Фото УНИАН
Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии 4 законопроекта о местных выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, это законопроекты под регистрационными номерами 2831, 2831-1, 2831-2 и 2831-3.
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Как известно, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман ранее на заседании парламента заявил, что сегодня профильный комитет должен рассмотреть данные законопроекты с тем, чтобы в четверг, 4 июня, вынести их на рассмотрение в сессионный зал.
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