В четверг депутаты планируют принять законопроекты о местных выборах по открытым спискам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир Гройсман.

Спикер напомнил, что по его распоряжению была создана рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта. При этом он отметил, что проект закона разработан, и попросил профильный комитет на заседании в среду рассмотреть этот вопрос, а в четверг законопроекты, касающиеся выборов в местные советы, рассмотреть в сессионном зале.

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«Я дал поручение профильному комитету, чтобы в среду они рассмотрели этот вопрос, и в четверг мы вынесем в сессионный зал ряд законов, поскольку уже есть несколько вариантов проектов законов о местных выборах», - сказал Гройсман, отметив, что депутаты должны принять решение по поводу всех проектов законов и на их основе разработать единый.

Он подчеркнул, что парламент должен принять закон о выборах в местные советы по открытым спискам.

“Бесспорно, только с открытыми списками, а все остальное не имеет смысла”, - сказал он.