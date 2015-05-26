Российского консула допустят к задержанным военным из Тольятти после согласования с МИД - СБУ
Представители российского консульства будут допущены к арестованным военнослужащим ГРУ Гентштабу ВС РФ после согласования российской стороной всех процедурных вопросов с МИД Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
Уважаемые друзья,Как и обещалось, информирую вас о ситуации с арестованными военнослужащими ИГРУ Гентштабу ВС РФ.Ст...Posted by Markian Lubkivskyi on 26 мая 2015 г.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что нет никаких препятствий для посещения этих граждан консульскими сотрудниками посольства РФ в Украине... Они будут допущены к арестованным после согласования российской стороной всех процедурных вопросов с МИД Украины", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский посетил министерство иностранных дел России для обсуждения ситуации с задержанными российскими военными Евгением Ерофеевым и Александром Александровым.