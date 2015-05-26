Российского консула допустят к задержанным военным из Тольятти после согласования с МИД - СБУ

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Уважаемые друзья,Как и обещалось, информирую вас о ситуации с арестованными военнослужащими ИГРУ Гентштабу ВС РФ.Ст... Posted by Markian Lubkivskyi on 26 мая 2015 г.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что нет никаких препятствий для посещения этих граждан консульскими сотрудниками посольства РФ в Украине... Они будут допущены к арестованным после согласования российской стороной всех процедурных вопросов с МИД Украины", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский посетил министерство иностранных дел России для обсуждения ситуации с задержанными российскими военными Евгением Ерофеевым и Александром Александровым.