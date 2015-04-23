МИД Португалии: Украинская сторона может рассчитывать на всестороннюю поддержку

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили взаимодействие по линии Украина-ЕС, в том числе подготовку к саммиту Украина-ЕС и Рижского саммита «Восточного партнерства», а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня между Украиной и Португалией.

Чалый поблагодарил португальскую сторону за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, в частности ООН, ОБСЕ и ЕС. Было положительно отмечено решение португальского правительства о предоставлении финансовой помощи Украине в рамках реализации проектов сотрудничества по линии Украина-НАТО, а также высоко оценено активное участие Португалии в составе Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине.

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В этом контексте Бруну Масаеш отметил, что украинская сторона и в будущем может рассчитывать на всестороннюю поддержку Португалии.

Государственный секретарь по европейским вопросам МИД Португалии заверил, что все внутригосударственные процедуры по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС будут завершены португальской стороной к Рижскому саммиту «Восточного партнерства».

Собеседники договорились о необходимости интенсификации двустороннего политического диалога на высоком и высшем уровнях, подчеркивается в сообщении.