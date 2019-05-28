Луценко должен отреагировать на информацию об участии в преступлениях полтавского прокурора Чибисова - Кива

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен отреагировать на информацию о криминальных связях и соучастии в преступлениях прокурора Полтавской области Дмитрия Чибисова.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Официально обращаюсь к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что ваш подчиненный, прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов является партнером в криминальном бизнесе гражданина Геннадия Сикалова, который, по имеющейся у меня информации, занимается вымогательством, бандитизмом и даже совершил убийство. Данную информацию прошу проверить и немедленно принять меры», - отметилв политик.

Илья Кива подчеркнул, что по некоторым данным, Чибисов покрывает разворовывание недр и является соучастником преступлений Сикалова.

«Такие люди порочат правоохранительную систему и отбрасывают тень на вас, как на руководителя», - отметил он.

По словам политика, он также намерен добиться реакции других правоохранительных органов.

«Поскольку это третье мое обращение, я оставляю за собой право обратиться в ГБР и другие правоохранительные структуры с целью прекращения действия данной преступной группировки под вашим руководством», - подчеркнул Илья Кива.