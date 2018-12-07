События недели: версия читателей УНИАН – разрыв дружбы с Россией, страдания ЕС из-за блокады Азовского моря и провальный пиар «Укрзализныци»

На этой неделе наши читатели активно следили за новостями о решении Верховной Рады разорвать Договор о дружбе Украины с Россией. Призывы разорвать этот договор начали звучать сразу после оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. Тем не менее, закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» (№0206), внесенный президентом Украины, украинский парламент принял лишь на пятом году российской агрессии.

Законом с 1 апреля 2019 года прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года. В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, а это - существенное нарушение этого договора. Прекращение действия договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

После принятия решения «диванные эксперты» тут же вспомнили, что действие Договора о дружбе с РФ и так заканчивалось 1 апреля 2019 года. Документ вступил в силу 1 апреля 1999 года и был рассчитан на 10 лет. Однако, в тексте документа содержится норма о его автоматическом продлении на следующие 10-летние периоды. Если, конечно, ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем намерении прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода (т.е. не позднее 30 сентября 2018 года). К слову, МИД Украины о намерении прекратить действие договора уведомил Москву еще 21 сентября.

Дружить с агрессором, конечно, странно. Но согласны с этим не все. Единственной фракцией, которая в полном составе не голосовала за разрыв договора о дружбе, ожидаемо оказался «Оппозиционный блок», который всегда выступал за близкие отношения с Москвой. Так, по мнению народного депутата Сергея Кивалова, прекращение Верховной Радой Договора о дружбе с РФ не будет иметь никаких последствий, поскольку этот документ изначально имел декларативный характер, а голосование Рады – это «имитация бурной деятельности».

По словам Кивалова, конкретика сотрудничества Украины и России по ряду вопросов отражена в более чем 200 отраслевых соглашениях, которые сохраняют силу. К примеру, признание Российской Федерацией независимости Украины было зафиксировано в другом документе от 1991 года – Акте признания Россией Украины, как суверенного государства. Положения договора об экономическом сотрудничестве – намного скромнее обязательств обеих стран в рамках пакета соглашений Всемирной торговой организации (ВТО). «Если же говорить о принципах неприменения силы и угрозы силой между нашими государствами, уважения к основным гражданским правам и свободам человека по отношению к гражданам и жителям обеих стран – так это вообще императивные нормы международного права, которые никаким международным договором нельзя ни изменить, ни отменить», - констатировал Кивалов.

Конечно, можно сколько угодно не соглашаться с политической позицией Кивалова, вспоминать его работу в ЦИК времен Оранжевой революции и прочие скандалы, связанные с его персоной. Тем не менее, сбрасывать со счетов подобные мнения было бы тоже достаточно глупо. Тем более, что в украинском МИДе тоже рассказали о сотнях различных договоров с Москвой - между Украиной и РФ действующими остаются 314 соглашений.

Также наши читатели продолжали следить за новостями вокруг атаки россиян на украинские корабли при прохождении Керченского пролива и реакцией мирового сообщества на обострение ситуации в Азово-Черноморском регионе.

Так, разведывательная компания Bellingcat провела анализ данных, обнародованных Украиной и Россией по инциденту в Черном море, завершившегося захватом Россией украинских кораблей и моряков. После чего в Bellingcat пришли к выводу, что, к примеру, стрельба по «Бердянску», вероятнее всего, произошла в международных водах, а не в территориальных водах РФ, как заявляли в ФСб. А украинское судно «Яни Капу» намеренно таранили, по меньшей мере, четыре раза в течение, минимум, часа.

Первый случай, когда российские вооруженные силы открыто атаковали украинские вооруженные силы, вызвал широкий резонанс на международной арене. Многие лидеры западных стран и союзов высказались за введение новых санкций против РФ. Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита G20, который проходил в Буэнос-Айресе. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что определение новой встречи Путина и Трампа зависит от освобождения Россией захваченных в плен украинских моряков и судов в Керченском проливе. Более того, в Госдепе пригрозили России «болью и последствиями», если она не освободит украинских моряков.

С просьбой освободить пленников к Путину обратилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Но сам Путин на пресс-конференции после саммита G20 заявил, что вопрос об обмене захваченных в Керченском проливе украинских моряков не стоит. А сегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинцы останутся под арестом в РФ, как минимум, до завершения судебных процедур. Тот факт, что судят моряков по надуманным обвинениям, естественно, россиян не смущает.

В свою очередь, Порошенко пожаловался, что после акта агрессии России в Черном море Путин так и не ответил на запрос о прямом телефонном разговоре в любом формате - в двухстороннем, в «нормандском», при участии американских партнеров.

А пока лидеры государств формировали свои позиции по сложившемуся вопросу, оккупационные власти Российской Федерации решили не пропускать под Керченским мостом суда, следующие в украинские порты Мариуполь и Бердянск. По данным Госпогранслужбы, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода по Керченскому проливу находятся более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря.

В Евросоюзе по этому поводу лишь смогли заявить о своих «страданиях». «Мы также крайне обеспокоены событиями в Азовском море, и не только из-за нападения на Украину, но и потому, что активность в Азовском море замедлилась чрезвычайно - корабли, которые также носят флаги стран-членов ЕС. Мы страдаем, и это влияет на нашу экономику в дополнение к угрозам безопасности, которые мы видим сегодня», - заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Вопрос о ситуации в Азовском море поднимался и на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане. Помимо привычных, и как показала практика ничему не обязывающих, осуждений, тревог и требований, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен предложил странам-членам ОБСЕ рассмотреть возможность введения в Азовском море и Керченском проливе международного мониторинга.

Какой конкретно формат будет иметь такой мониторинг не ясно. Но согласно пока еще действующему договору между Украиной и РФ по Азовскому морю, нахождение в нем иностранных судов возможно только с согласия обеих сторон. А Россия вряд ли согласится на присутствие в Азове кораблей стран НАТО, о чем заговорил Петр Порошенко и тут же был раскритикован экс-послом США в Украине Стивеном Пайфером.

К слову, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 87% россиян знают о конфликте в Керченском проливе, из них абсолютное большинство (93%) считают захват украинских судов правильным. При этом 43% граждан России считают, что РФ и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения или хотя бы нормализуют их (34%). Пока есть такая поддержка, ожидать, что Кремль будет отступать в вопросе украинских моряков, к сожалению, не стоит. О какой нормализации отношений в такой ситуации думает половина россиян – непонятно… Может, это просто банальная шизофрения.

Пока вокруг Азовского моря бурлило мировое сообщество, наши народные избранники решили не оставаться в стороне, и разрешили Морской охране ГПСУ для отражения нападения стрелять без предупреждения. Также оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины. Только вот еще не факт, что они будут применять это оружие в, не дай Бог, реальной ситуации. Особенно, когда сам министр обороны Степан Полторак заявляет, что если бы украинские моряки, захваченные россиянами, открыли бы огонь в ответ, Россия начала бы полномасштабную военную агрессию против Украины.

Также на этой неделе наши читатели не обошли вниманием запуск долгожданного железнодорожного сообщения с аэропортом «Борисполь». Разговоры о необходимости связать главные ворота страны со столицей начались еще перед Чемпионатом Европы по футболу 2012 года, который принимали Украина и Польша. Однако реализовать эту идею удалось только в 2018 году. Ну, как реализовать…

Аэропорт «Борисполь» и Киев долгие годы были связаны регулярным автобусным сообщением («Скайбас») и такси. Ну, и, по сути, все. Подключались также непонятные маршруточки (куда ж без них). Но основной проблемой всех этих видов транспорта оставались пробки. Вечно стоящий в час пик (и не только) Южный мост, напряженный трафик в центре Киева, вынуждали пассажиров учитывать эти задержки. Ж/д сообщение должно было сделать время в пути более предсказуемым.

Для запуска поезда необходимо было построить несколько километров железнодорожной ветки от существующей магистрали непосредственно к аэропорту. Однако препятствием для ж/д дороги стал… «Украэрорух», который не давал разрешение на проведение электрифицированной ветки. Там аргументировали свои отказы тем, что электрифицированная сеть переменного тока (а на таком ездят наши поезда) может создавать помехи для работы навигационного оборудования аэропорта. Конечно, можно было бы сделать сеть постоянного тока и «закутать» ее в специальную «защиту», а также закупить соответствующие поезда... Но в «Укрзализныце» решили не заморачиваться такими сложностями. Компромиссным решением стало строительство неэлектрифицированной ветки, по которой пустят поезда на дизельной тяге.

И вот, 30 ноября «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь».

Редко какое событие в Украине проходит без участия чиновников-открывашек. Поэтому и эта церемония не обошлась без участия президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, вице-премьер-министра Владимира Кистиона, председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунера, а также и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

Президент отметил, что проект удалось реализовать в течение девяти месяцев за 480 миллионов гривень, тогда как ранее его оценивали в 11 миллиардов гривень. А Владимир Гройсман подчеркнул, что «Укрзализныця» качественно выполнила задачу, поставленную правительством по реализации этого проекта. Тогда Гройсман еще не знал, что качество окажется «так себе».

Быстрые сроки реализации и экономия денег, о которой вспомнил Порошенко, легко объяснимы – ветка без электрики и без новых поездов. «Рельсовые автобусы», которые пустили на линию, «Укрзализныця» собрала по всей стране, перекрасила в новые корпоративные цвета и, возможно, даже что-то ремонтировала. Раньше-то эти составы несколько лет курсировали на региональных маршрутах в различных областях.

Наверное, поэтому один из поездов и сломался на второй день после запуска линии. По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем — поезд не заводился. До аэропорта поломанный экспресс дотолкал другой поезд. Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры предпочли добираться пешком по заснеженным полям. Почти все застрявшие клиенты УЗ все-таки успели на свои самолеты. «Укрзализныце» пришлось «раскошелиться» и компенсировать 550 долларов за новый авиабилет лишь одному пассажиру. И на следующий день даже отвезти его в аэропорт… на автомобиле. Интересно, это чиновники УЗ из своего кармана выделили деньги, чтобы побыстрее замять скандал, или все-таки провели официально, через бухгалтерию?

В «Укрзализныце» объяснили, что техническая неисправность в поезде Kyiv Boryspil Express возникла из-за непогоды. На этом фоне комичным выглядит совет главы УЗ Кравцова, который утром 1 декабря советовал людям ехать в аэропорт экспрессом, чтобы из-за снегопада избежать пробок и сэкономить на таксистах.

Но и это не все приключения экспресса, пафосно запущенного руководством государства. На пятый день до аэропорта не доехал еще один состав – поезд сломался на перегоне Дарница. У него тоже не запускался двигатель, а когда все же завелся, он все равно не поехал.

Поезд все-таки добрался до аэропорта с 30-минутным опозданием. Но не самостоятельно – «притащил» его туда более привычный нашему глазу зелененький тепловоз М62. После этого в УЗ решили оставить такой тепловозик «на боевом дежурстве», на случай новых поломок.

К слову, сравнивать с поездами «Интерсити», которые первое время регулярно ломались в полях, некорректно – там были новые поезда, которые, по той или иной причине, оказались не готовы к суровым реалиям наших железных дорог. Поезда Kyiv Boryspil Express уже несколько лет откатались в Украине и должны были давно «переболеть» детскими болезнями.

На пятый день после запуска нового экспресса в УЗ начали отменять поезда в аэропорт. Как следует из обновленного расписания, отменены ряда рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее. В результате корректировки, интервал движения экспрессов ночью с 01:00 до 05:00 увеличен до двух часов, в остальное время составляет около одного часа. Как объяснили в «Укрзализныце», изменения в расписании курсирования учитывают существующий пассажиропоток на маршруте. Хотя о каком пассажиропотоке можно серьезно рассуждать после первых дней – сложно сказать.

Такими темпами, УЗ окончательно «распугает» потенциальных пассажиров экспресса. Ну, кто будет ждать ночью два часа поезд? Да и днем лишний час на дороге не валяется. А ведь поезд может и поломаться в дороге.

После всего этого о заявленном Гройсманом качестве говорить как-то тяжеловато. Тем более, что запуск экспресса создал хаос в системе покупки на обычные поезда.

Дело в том, что УЗ открывает продажи билетов на поезда дальнего следования за 45 дней. Но, в связи с запуском поезда в аэропорт, УЗ потребовалось корректировать все остальные графики, из-за чего продажу билетов приостановили. Конечно, подумать об этом раньше, до начала 45 дней, и заранее подготовить обновленные графики, видимо, что-то мешало. А про ажиотаж на билеты накануне новогодних праздников говорить не приходится. И когда УЗ разрешила покупать билеты, в первый же день желающие уехать, решившие приобрести заветный билетик, «завалили» сервера.

В онлайн-системе приобретения билетов «Укрзализныци» произошел массовый сбой: несмотря на снятие требуемой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Люди возмущены ситуацией, сложившейся в «Укрзализныце», и отмечают, что такой ажиотаж перед новогодними праздниками в компании могли бы предусмотреть. На киевском вокзале выстроились огромные очереди, из-за чего работу касс пришлось пару дней продлевать до полуночи.

Складывается впечатление, что транспортники забыли такое слово, как планирование, и действуют абсолютно спонтанно, выдвигая на первый план не логику, а желание пиариться.

В то же время, на этой неделе наши читатели не сильно заинтересовались новостью о том, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия продемонстрировала вопиющее пренебрежение положениями Договора о РСМД. В частности, он указал на разработку и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ «Новатор 9М729», которая позволяет запускать крылатые ракеты на расстояния, запрещенные договором.

Договор был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

В США заявили, что Россия нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства как средство защиты в ответ на действия РФ. Помпео добавил, что США осуществляют эти шаги по нескольким причинам, и, в частности, потому, что «действия России серьезно подрывают американскую национальную безопасность, а также наших союзников и партнеров».

Помимо руководства США, Россию в нарушении условий договора о РСМД вновь обвинили в НАТО. В совместном заявлении министров иностранных дел стран-участников НАТО, по итогам саммита в Брюсселе, также указывается, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729 в нарушение договора о РСМД от 1987 года. А генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что после многих лет отрицания, Россия недавно признала существование новой ракетной системы. По словам Столтенберга, эти ракеты имеют ядерный потенциал. «Россия не предоставила достоверных ответов по этой новой ракетной системе. Все союзники согласны, что наиболее вероятная оценка будет такой, что Россия нарушает договор», - заявил генсек НАТО.

Вероятно, эти заявления являются «последним китайским предупреждением» для России, после чего последуют или новые санкции, или разрыв договора и новая гонка вооружений. Хотя, еще в ноябре Путин заявил, что возможный выход США из договора «не может остаться и не останется без ответа». И учитывая, что РФ находится в традиционной для себя «позе отрицания», полюбовно договориться у сторон точно не получится.

Также наши читатели пропустили еще одну интересную новость, связанную с деятельностью ФЛП у нас в стране. Ни для кого не секрет, что некоторые работодатели, для уменьшения налоговой нагрузки, используют самые разнообразные способы. Некоторые платят зарплату полностью в конвертах. Кто-то выплачивает официально лишь минимальную зарплату, а остальное – в конвертах. Но есть и другой способ минимизации налоговой нагрузки – оформление сотрудников в качестве физлиц-предпринимателей. Сказать, что эта схема «черная» нельзя. Действующее законодательство этого не запрещает.

Однако на этой неделе стало известно, что Государственная служба Украины по вопросам труда начала штрафовать компании за оформление сотрудников в качестве физических лиц–предпринимателей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица. При этом, если договор между сторонами заключен правильно, в суде компании защищаются, если же нет - платят штраф.

Налоги платить, конечно же, надо. Но если есть законные способы их минимизировать, то властям следует работать именно в этом направлении, а не «штормить» по делу и без предпринимателей, пытаясь наполнить бюджет, показатели которого далеко не всегда соответствуют реальному состоянию дел в экономике. К слову, судья Верховного Суда США Джон Сандерленд еще в 1935 году высказал позицию, согласно которой право налогоплательщиков избегать налогов с использованием всех разрешенных законами средств никем не может быть оспорено.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий