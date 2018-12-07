Россия не освободит пленных моряков до решения суда – Лавров

Российский министр заверил, что они "чувствуют себя хорошо".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, которых взяли в плен российские пограничники возле Керченского пролива, останутся под арестом в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после министерской встречи ОБСЕ, передает "Европейская правда".

Лавров подтвердил, что украинские консулы получили допуск к пленным, и заверил, что "они чувствуют себя хорошо".

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"Они сейчас под следствием. Когда закончится следствие - будет суд. Они нарушили российское и международное право, «вторглись» в наши территориальные воды. Когда будет решение суда - тогда и будем решать", - Лавров изложил позицию РФ.

Российский министр считает, что в этой ситуации «любая страна» задержала бы украинские военные корабли.

"США вообще отдали приказ стрелять в того, кто пересечет границу. Мы так не делали", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".