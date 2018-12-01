Bellingcat: ФСБ противоречит сама себе - катер "Бердянск" обстреляли в международных водах

Bellingcat провела детальный анализ всех источников информации в открытом доступе и восстановила хронологию событий 25 ноября.

Разведывательная компания Bellingcat провела анализ данных, обнародованных как Украиной, так и Россией, относительно инцидента в Черном море, завершившегося захватом Россией украинских кораблей и моряков и первым случаем, когда российские вооруженные силы открыто атаковали украинские вооруженные силы.

Как передает Голос Америки, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил один из выводов анализа, а именно то, что стрельба «вероятнее всего произошла в международных водах».

Компания провела детальный анализ всех источников информации в открытом доступе и восстановила хронологию событий 25 ноября.

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Расхождения в заявлениях Украины и России касались того, произошел ли инцидент в прибрежных водах возле Крыма, или в международных водах. Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма Россией, Россия считает эти береговые воды своими. Однако, Украина и большинство международного сообщества не признают незаконную аннексию Крыма и, соответственно, прав Росии на эти воды.

В Bellingcat отдельно подчеркнули данные, которые опубликовало российская ФСБ с подробным описанием событий, включая ряд географических координат.

ФСБ заявляет, что первый перехват и предупредительные выстрелы, а также выстрелы по «Бердянску» состоялись в «территориальных водах России». Однако, это не соответствует географическим данным, которые они сами и обнародовали.

К сожалению, отмечают расследователи, данные, обнародованы украинской стороной, не являются слишком подробными и не позволяют сделать четкий вывод о том, произошел ли инцидент в международных водах. В Bellingcat призвали Украину обнародовать более точные географические данные инцидента.

На основе анализа открытых данных, расследователи пришли к следующим выводам: