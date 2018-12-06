«Имитация бурной деятельности»: депутат объяснил, почему разрыв Договора о дружбе Украины с РФ ни на что не повлияет

Конкретика сотрудничества Украины и России по ряду вопросов отражена в более чем 200 отраслевых соглашениях, которые сохраняют силу.

Прекращение Верховной Радой Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не будет иметь никаких последствий, поскольку этот документ изначально имел декларативный характер.

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Такое мнение высказал народный депутат Верховной Рады (фракция "Оппоблока") Сергей Кивалов, комментируя сегодняшнее голосование Рады за прекращение действия Договора.

«Непродление договора с Россией, как и его существование – не имеют никакого юридического значения. Это чисто декларативный документ. Поэтому, пафосные высказывания на парламентской трибуне, победоносные спичи политиков на прямых эфирах – это ложь. И самое ужасное, что им хорошо известно, что эта PR-акция Верховной Рады – пустой звук. Последствий никаких нет и быть не может, поскольку этот договор изначально был декларативным», - указал политик.

«Принятие решения о непродлении договора власти надо было для того, чтобы продемонстрировать, что они что-то делают. Люди же не вникают в подробности написанного в документе, а значит им можно цинично врать о том, как Украина борется с врагами», - продолжил он.

Кивалов напомнил, что Договор, который парламент сегодня решил не продлевать, был принят в 1997 году. Его принятие, как указывает политик, ни на что не повлияло, поскольку по форме это был юридический документ, а по содержанию - политический и декларативный.

«Это никак не повлияет на признание Россией государственности Украины, а также неприкосновенности и целостности нашей территории. Так как признание Российской Федерацией независимости Украины было зафиксировано в другом документе от 1991 года – Акте признания Россией Украины, как суверенного государства. И этот акт – в силе. Его никто не отзывал и даже не делал таких попыток», - подчеркнул экс-депутат.

«Если же говорить о принципах неприменения силы и угрозы силой между нашими государствами (Украиной и Россией – ред.), уважения к основным гражданским правам и свободам человека по отношению к гражданам и жителям обеих стран – так это вообще нормы jus cogens (императивная норма международного права), которые никаким международным договором нельзя ни изменить, ни отменить. Никакие отступления, нарушения этих общепризнанных норм международного права – недопустимы», - констатировал Кивалов.

Политик указывает, что положения статьи 7 «большого договора» о проведении двусторонних консультаций в случае угрозы национальной безопасности и территориальной целостности одной из стран, сотрудничества по вопросам мирного разрешения международных споров – дублируются нормами многосторонних международных договоров и Будапештским Меморандумом 1994 года.

В то же время, положения договора об экономическом сотрудничестве – намного скромнее обязательств обеих стран в рамках пакета соглашений Всемирной торговой организации (ВТО).

Что же касается норм о военно-техническом сотрудничестве, сокращении вооруженных сил и вооружений – то они, по словам Кивалова, «мягко выражаясь, не применяются».

«Конкретика двустороннего сотрудничества Украины и России по экономическим, транспортным, правовым, научно-техническим, экологическим, культурным и другим вопросам – отражена в более 200 отраслевых соглашений, как двусторонних, так и многосторонних, которые сохраняют силу. Вот в случае выхода Украины из обязательств по этим отношениям, или их приостановления – возникнут чувствительные последствия. И в первую очередь – не для обычных граждан. А для тех, кто ведет бизнес в РФ», - подчеркивает политик.

Кивалов назвал профанацией принятие парламентом законопроектов, подобных сегодняшнему проекту 0206.

«Принятие такого рода законопроектов, как сегодня – о непродлении договора с РФ – профанация и ИБД (имитация бурной деятельности). Проще говоря – это циничный обман. Вернее, попытка обмана. Было бы наивно полагать, что большей части наших соотечественников и тем более мировой общественности не понятны истинные мотивы таких действий, которые на самом деле являются полной бездейственностью», - заключил он.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» (№ номер 0206), внесенный президентом Украины.

За закон проголосовали 277 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", из группы "Воля народа" "за" были 6 депутатов, из группы "Видродження" - 4.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что составляет существенное нарушение этого договора.