Трамп отменил встречу с Путиным из-за акта агрессии России в Керченском проливе

Я с нетерпением жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена, - заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации с захватом украинских катеров российскими спецслужбами в Керченском проливе.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена», — написал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) 30 ноября - 1 декабря.

Ранее в интервью изданию Washington Post Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 из-за российской агрессии против Украины.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).