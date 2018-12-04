США выдвинули России ультиматум, дали 60 дней для выполнения ракетного Договора

Госсекретарь США заявил, что если Россия не возобновит соблюдение положений этого соглашения, тогда США начнут процесс выхода из этого договора.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сообщил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе.

Помпео заявил, что Россия продемонстрировала вопиющее пренебрежение положениями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, госсекретарь США, в частности, указал на разработку и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором.

"Несмотря на нарушения России, мы проявляли максимальную терпеливость и усилия во взаимодействии с Россией для того, чтобы убедить Россию выполнять положения договора. По меньшей мере, в 30-ти случаях с 2013 года, вплоть до самого высокого уровня руководства, мы ставили вопрос несоблюдения Россией договора и говорили, что неспособность вернуться к его соблюдению будет иметь последствия", - подчеркнул Помпео.

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В этой связи он отметил, что в Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства как средство защиты в ответ на действия РФ. Этот шаг "вступит в силу через 60 дней" в том случае, если Россия не вернется к полному соблюдению этого договора, что можно будет подтвердить с помощью проверки.

Также Помпео добавил, что США осуществляют эти шаги по нескольким причинам, и, в частности, потому, что "действия России серьезно подрывают американскую национальную безопасность, а также наших союзников и партнеров". "Нет никакого смысла для Соединенных Штатов оставаться в этом договоре, который ограничивает наши возможности отвечать на нарушение России", - подчеркнул Помпео.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора. Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор о РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.

В Евросоюзе считают, что этот договор имеет важное значение для европейской и глобальной безопасности, а потому предлагают США и РФ сохранить действие договора.

В ЕС отмечают, что договор РСМД способствовал завершению «холодной войны» и гонки вооружений и является «одним из стержней архитектуры системы европейской безопасности» после вступления в силу 30 лет назад.