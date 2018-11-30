Трамп назвал атаку РФ в Черном море единственной причиной отмены встречи с Путиным

Президент США заявил, что надеется на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине заявил, что причиной отмены встречи с российским лидером Владимиром Путиным стала агрессия РФ в отношении украинских кораблей.

Читайте такжеТрамп отменил встречу с Путиным из-за акта агрессии России в Керченском проливе

Об этом 30 ноября в Twitter сообщает телеканал ABC News. Американский лидер выразил надежду, что Россия и Украина смогут урегулировать этот конфликт.

Также Трамп добавил, что надеется на скорую встречу с Путиным.

30 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Трамп отменил встречу с Путиным по внутриполитическим причинам, а не из-за инцидента в Керченском проливе.

Трамп 29 ноября заявил об отмене встречи с Путиным в связи с тем, что РФ не вернула Украине захваченные в Черном море корабли и военных моряков. Встреча должна была состояться 1 декабря в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.