У России есть последний шанс вернуться к выполнению ракетного договора – Столтенберг

Генсек НАТО считает "довольно странным", что Россия отрицала существование ракеты "Новатор 9М729", если она была создана в соответствии с Договором о ликвидации РСМД.

Россия имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с США.

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"Россия много лет отказывалась признавать, что она нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, но мы снова и снова предоставляли ей факты и информацию, наши оценки, и она продолжала отказываться", - сказал Столтенберг.

"РФ отказывалась от существования целой ракетной системы, и наконец она должна признать, что у нее есть такая ракетная система. Теперь она пытается сказать миру, что эта новая ракетная система не нарушает договор", - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг считает "весьма странным", что Россия отказывалась от существования ракеты "Новатор 9М729", если она была создана в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Все союзники согласились, что РФ существенно нарушила этот договор. Все союзники также соглашаются, что США полностью соблюдают этот договор, поскольку нет новых ракет США в Европе, но в Европе есть новые российские ракеты, они мобильны и их очень трудно определить. Они могут очень быстро долететь до европейских городов", - заявил генеральный секретарь Альянса.

По словам Столтенберга, эти ракеты имеют ядерный потенциал.

"Россия имеет последний шанс все же соблюсти и выполнить этот договор, но мы готовимся к тому, что мир будет без этого договора. Мы даем России последний шанс, но мы рассматриваем последствия отказа от этого договора", - подчеркнул он.

Напомним, 2 октября Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетно системе 9М729. В Евросоюзе считают, что этот договор имеет важное значение для европейской и глобальной безопасности, а потому предлагают США и РФ сохранить действие договора.

Договор призван содействовать обороне США и их союзников. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора.

4 декабря государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на восстановление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.