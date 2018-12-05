"Мы страдаем": в Евросоюзе пожаловались на замедление активности в Азовском море

Высокий представитель ЕС подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразила чрезвычайную обеспокоенность событиями в Азовском море из-за угрозы безопасности и влияния на экономику ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Могерини сказала во время пресс-подхода в Брюсселе.

"Наша позиция очень четкая: мы всегда очень прочно стоим на стороне наших украинских друзей в вопросе территориальной целостности и суверенитета", - заверила она.

"Мы также крайне обеспокоены событиями в Азовском море, и не только из-за нападения на Украину (корабли - УНИАН), но и потому, что активность в Азовском море замедлилась чрезвычайно - корабли, которые также носят флаги стран-членов ЕС. Мы страдаем, и это влияет на нашу экономику в дополнение к угрозам безопасности, которые мы видим сегодня", - добавила Могерини.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Российские оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".