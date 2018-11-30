"Укрзализныця" запустила экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" (фото, видео)

Продажа билетов на экспресс Киев-Борисполь началась сегодня в 12:00.

Акционерная компания «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь», сообщается в пресс-релизе компании.

Церемония открытия нового железнодорожного сообщения состоялась при участии президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, вице-премьер-министра Владимира Кистиона, председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунера, а также и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Президент отметил, что проект удалось реализовать в течение девяти месяцев за 480 миллионов гривень, тогда как ранее его оценивали в 11 миллиардов гривень.

"9 месяцев - это очень хороший срок, и для женщин для рождения, и для нашего экспресса. И очень важно, что сегодня, в последний день ноября, мы имеем рождение нового экспресса», - сказал Порошенко.

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В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что "Укрзализныця" качественно выполнила задачу, поставленную правительством по реализации этого проекта.

«Это очередной наш инфраструктурный проект, который дает совершенно новое качество услуг для граждан», - отметил Гройсман.

«Продажа билетов на экспресс Киев-Борисполь началась сегодня в 12:00. Пассажирам мы предложили комбинацию различных видов транспорта: городского наземного, метрополитена, железнодорожного, авиационного, что обеспечит максимально удобную логистику для путешествий. Доступный тариф, а в дальнейшем мы предусмотрим определенную систему скидок, в частности при покупке билета туда и обратно», - рассказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Кравцов.

В релизе отмечается, что купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабмин поддержал разработанный «Укрзализныцей» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения до «Борисполя». Согласно проекту строительства, линия пройдет от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Выдубичи» до терминала D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути - 35 минут. Изначально планировали уложиться в 600-800 миллионов гривень.

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Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, но также разгрузит ключевые городские магистрали.

Соединить аэропорт "Борисполь" с Киевом пытались еще в 2011 году. Украина в 2011-2012 годах достигла соглашения с «Эксимбанком» Китая о финансировании ряда проектов. По условиям одного из них, для реализации проекта «Воздушный экспресс "Эксимбанк" Китая должен был предоставить Украине кредит в размере 372 миллиона долларов. В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта «Воздушный экспресс», который курировал на тот момент глава Госинвестпроекта Владислав Каськив, исчезли 50 миллионов долларов кредита. После этого в министерстве проект в первоначальном виде назвали «бесперспективным» и начали переговоры о его переформатировании.