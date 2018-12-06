Дания предложила странам ОБСЕ ввести в Азовском море международный мониторинг

Министр иностранных дел и развития Королевства Дания Андерс Самуэльсен также отметил, что Дания поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Министр иностранных дел и развития Королевства Дания Андерс Самуэльсен предложил странам-членам ОБСЕ рассмотреть возможность введения в Азовском море и Керченском проливе международного мониторинга.

Об этом Самуэльсен сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое транслируется на сайте организации.

Он отметил, что Дания неуклонно поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы призываем Россию последовать этому примеру. Мы осуждаем аннексию Крыма, которую мы не признаем, и присоединяемся к призыву других выполнить Минские соглашения в полном объеме", - заявил Самуэльсен.

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По его словам, российская агрессия в Керченском проливе снова демонстрирует серьезность конфликта.

«Необходимо рассмотреть возможность введения международного мониторинга ситуации в Керченском проливе и в Азовском море», - подчеркнул Самуэльсен.

Также он осудил факты препятствования деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Самуэльсен отметил, что наблюдатели должны иметь безопасные условия для ведения деятельности по всей территории Украины, в том числе во временно оккупированном Крыму и вдоль всей российско-украинской границы, которая не контролируется украинскими властями.

Датский министр сказал, что СММ играет ключевую роль международного наблюдателя, который предоставляет отчеты о ситуации на Донбассе. По словам Самуэльсена, на поддержку деятельности СММ ОБСЕ Дания дополнительно выделит более 550 тыс. евро.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".