93% россиян поддерживают агрессию РФ в Керченском проливе - соцопрос

Россияне склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей.

Согласно всероссийскому опросу общественного мнения, 93% россиян поддерживают агрессию России в Керченском проливе, в результате которой были захвачены 3 украинских корабля, а 24 моряка попали в плен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте такжеНе все в РФ "радовались Крыму": во Владивостоке прошла акция в поддержку пленных украинских моряков (фото)

Согласно полученным данным, 87% россиян знают о конфликте в Керченском проливе, из них абсолютное большинство (93%) считают захват украинских судов правильным.

"Россияне склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей (79%), главной целью которой являлось удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине (30%). Каждый пятый (19%) полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%). Однако 7% считают, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию", - говорится в исследовании.

При этом 43% граждан России считают, что Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения или хотя бы нормализуют их (34%). 16% респондентов считают, что в будущем российско-украинские отношения только ухудшатся.

Читайте такжеСША пригрозили России "болью и последствиями", если она не освободит украинских моряков

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".