Что посмотреть на выходных: мюзикл от Спилберга, драма о принцессе Диане и камбэк "Секса в большом городе"

Декабрь – традиционно время больших премьер. С 9 декабря в украинских кинотеатрах стартуют показы мюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, исторической драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт и романтической комедии "Мой любимый враг" с Люси Хейл. Онлайн, тем временем, выйдет продолжение культового сериала "Секс в большом городе" и спин-офф "Короля тигров". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 9 декабря

Один из самых коммерчески успешных режиссеров в истории, обладатель трех "Оскаров" и невероятно разноплановой фильмографии Стивен Спилберг ("Парк юрского периода", "Индиана Джонс", "Список Шиндлера", "Боевой конь") возвращается на "большие экраны" – на этот раз с мюзиклом.

Мелодрама "Вестсайдская история" / West Side Story (США, 2021) является адаптацией одноименного бродвейского мюзикла 1957 года, основанного на пьесе Шекспира "Ромео и Джульетта". Сценарий к фильму Спилберг позвал писать драматурга Тони Кушнера, который ранее уже поработал для него над сюжетами "Мюнхена" и "Линкольна".

События фильма разворачиваются в середине 20 века, а в центре истории – юные Тони и Мария, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что они из двух враждебных уличных банд: потомков белых эмигрантов "Ракет" ("Jets") и пуэрториканцев "Акул" ("Sharks").

Главные роли в картине исполнили Энсел Эльгорт ("Дивергент", "Малыш на драйве") и Рэйчел Зеглер, для которой фильм станет первым появлением на "большом экране". В целом в касте ленты собрано немало актеров с Бродвея и телевидения, мало известных украинскому зрителю. Также в фильме появится Кори Столл, известный по ролям в сериалах "Карточный домик" и "Штамм" и фильме "Человек-муравей", и танцовщица Мэдди Зиглер – та самая девочка из клипа на песню Chandelier певицы Сии.

"Вестсайдская история" уже успела получить первые отзывы критиков, которые в целом благосклонно приняли фильм. Так, на Rotten Tomatoes у него 94% одобрения на основе 90 отзывов, а на Metacritic – 86 баллов на основе 38 рецензий, что соответствует характеристике "всеобщее признание". Но не обошлось и без скандалов – в ряде консервативных, преимущественно мусульманских стран, фильм запретили из-за героя-трансгендера Анибодис, роль которого исполнил небинарный актрер Айрис Минас.

Еще одна громкая новинка недели – историческая драма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" / Spencer (Великобритания, США, Германия, Чили, 2021) с Кристен Стюарт ("Сумерки", "Ангелы Чарли", "Персональный покупатель", "Опасная роль Джин Сиберг") в главной роли.

В центре сюжета – принцесса Уэльская Диана (урожденная Диана Спенсер) в тот самый момент, когда ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам. По миру ходят слухи об измене, а злые языки прогнозируют развод. Во время традиционных рождественских каникул монаршей семьи супруги вынуждены играть на публике идеальную и счастливую пару. Они ужинают за столом, празднуют вместе Рождество, но Диана готовится кардинально изменить жизнь королевской семьи.

Готовясь к съемкам, Стюарт изучала биографию "народной принцессы", просматривала ее интервью и в течение шести месяцев тренировала британский акцент. И не зря – ее игру уже отметила зарубежная пресса, а Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс анонсировал, что актрисе будет вручена почетная награда Spotlight. "Она буквально растворилась в этой иконической фигуре, переняла манеры, акцент, движения Дианы и даже уловила ее настоящую эмоциональную глубину. Мы невероятно счастливы вручить Кристен эту награду и считаем, что это лучшая роль в ее карьере на данный момент", – прокомментировал решение глава фестиваля Харольд Мецнер.

Место в режиссерском кресле занял Пабло Ларраин, лауреат фестивалей в Каннах, Берлине и Венеции, уже имеющий опыт создания биографической драмы. Среди них – "Джеки" с Натали Портман, посвященная биографии Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа, 35-го президента США.

В фильме также сыграли такие звезды как Джек Фартинг ("Ни пуха, ни праха"), Шон Харрис ("Миссия невыполнима: Последствия", "Макбет"), Салли Хокинс ("Форма воды") и Тимоти Сполл (франшиза "Гарри Поттер").

Сценарий картины написал автор сериала "Острые козырьки" Стивен Найт, а музыку к ленте создал Джонни Гринвуд – номинант премии "Оскар", композитор фильмов "Тебя никогда здесь не было" и "Нефть", более известный широкой публике как гитарист группы Radiohead. Оператором картины работала Клэр Матон ("Портрет девушки в огне"), ставшая лауреатом премий "Сезар" и Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Костюмы для фильма создала обладательница двух "Оскаров", дизайнер Жаклин Дюрран.

Мировая премьера картины "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" состоялась в рамках основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Так, на IMDb у фильма оценка 6,9 баллов, на Rotten Tomatoes – 84% одобрения от критиков, а на Metacritic – 76 баллов, что соответствует характеристики "в целом положительные отзывы".

Кроме того, на этой неделе в украинский прокат выйдет романтическая комедия "Мой любимый враг" / The Hating Game (США, 2021) от режиссера Питера Хатчингса ("Умеешь ли ты хранить секреты?", "30 безумных желаний", "Изгой"), основанная на одноименном бестселлере писательницы Салли Торн.

По сюжету фильма, два очень непохожих нью-йоркских издательских дома объединяются в одну компанию, и их коллективы оказываются вовлечены в состояние "холодной войны", иногда перетекающей в горячие конфликты. И в центре этих боевых действий – Люси Хаттон и Джошуа Темплеман. Оба они – незаменимые бизнес-помощники своих боссов, и они возненавидели друг друга с первой встречи. Все стало только хуже, когда оказалось, что оба они претендуют на должность операционного директора издательства. Конкуренты заключают пари: если один из них получает должность – второй подает в отставку. Но все, конечно же, идет не по плану.

Главные роли в картине исполнили звезда ТВ-шоу "Милые обманщицы" и "Кэти Кин" (спин-офф "Ривердейла") Люси Хейл и ее коллега по хоррору "Остров фантазий" Остин Стоуэлл. Больше о фильме вы можете узнать в нашем отдельном материале.

Ну а киногурманов порадуют ретроспективные показы классики украинского кинематографа – фильма-победителя международного кинофестиваля "Молодость" 1979 года "Вавилон XX" (УССР, 1979) от легендарного режиссера Ивана Миколайчука, он же сыграл главную роль в картине.

События фильма в жанре "поэтическая притча" разворачиваются в вымышленном украинском селе под названием Вавилон, куда прибывает бывший моряк Клим Синица, чтобы организовать коммуну. Впрочем, вскоре он понимает, что в жизни села с момента свержения царизма практически ничего не изменилось. Тем временем, жители села стоят между выбором – встать на сторону коммуны или поддержать кулаков, взяв в руки оружие. В это противостояние оказывается втянутым и сельский философ Фабиан, пытающийся силой убеждения предотвратить братоубийство. Не обошлось в фильме и без любовной линии – роль девушки Мальвы сыграла Любовь Полищук.

Помимо этого, в кинотеатрах стартуют показы драмы "С завязанными глазами" / "Із зав'язаними очима" (Украина, 2021), фантастического триллера "Как живой" / Life Like (США, 2019), триллера-катастрофы "Черный ящик" / Boîte noire (Франция, 2021), а также криминального триллера "Торт со вкусом мести" / The Birthday Cake (США, 2021) с Эваном МакГрегором и Вэлом Килмером в главных ролях, которые не спасли фильм от низких рейтингов.

Что нового онлайн с 9 декабря

Тем временем онлайн произойдет одно из самых долгожданных сериальных событий года – премьера сериала "И просто так..." / And Just Like That… (США, 2021), являющегося сиквелом культового "Секса в большом городе". 10 эпизодов сериала будут выходить на HBO Max, начиная с 9 декабря.

Подробности сериала держатся в секрете, однако уже известно, что его действие будет происходить 20 лет спустя. При этом в сериале появятся три главные героини "Секса в большом городе" из четырех – Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранда Хоббс (Кристин Дэвис) и Шарлотта Йорк (Синтия Никсон), а вот Саманта Джонс (Ким Кэттролл) не вернется.

Кроме того, к своим ролям вернулись Крис Нот (Мистер Биг), Марио Кантоне (Энтони Марантино), Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт) и скончавшийся не так давно Уилли Гарсон (Стенфорд Блетч). Также в сюжет будут введены еще несколько новых главных персонажей.

Также на HBO Max 6 декабря стартовал мини-сериал "Садовники" / Landscapers (США, Великобритания, 2021) с Оливией Колман ("Корона", "Отец", "Фаворитка") и Дэвидом Тьюлисом (серия фильмов о Гарри Поттере, сериал "Фарго") в главных ролях. В центре основанного на реальных событиях сюжета – тихая супружеская пара Сьюзан и Кристофер Эдвардс, которая убила родителей Сьюзан и закопала их тела в саду своего дома в Мансфилде. Преступление не было раскрыто более десяти лет.

Тем временем на Netflix еще 6 декабря вышли шесть эпизодов документального сериала Voir (США, 2021) от культового режиссера Дэвида Финчера ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Исчезнувшая"). Сериал представляет собой подборку эссе, в которых люди из мира кино размышляют об этом виде искусства. Затрагиваться будут самые разные темы – от фильмов "Челюсти" и "Лоуренс Аравийский" до противостояния между "большим кино" и телевидением.

10 декабря Netflix выпустит трехсерийный спин-офф хитового документального сериала "Король тигров" – Tiger King: The Doc Antle Story (США, 2021), который расскажет историю одиозного американского дрессировщика, директора Института исчезающих и редких видов Бхагавана Энтла.

Помимо этого, на Netflix выйдет несколько полнометражных фильмов – как новых, так и выпущенных в прошлые годы. Среди них – драма "Непрощенная" / The Unforgivable (США, 2021) с Сандрой Буллок ("Скорость", "Мисс конгениальность", "Невидимая сторона") в главной роли.

В центре сюжета фильма – женщина по имени Рут Слэйтер, которая отсидела тюремный срок после жестокого преступления. Она выходит на свободу, но не может найти себя.

Также в фильме сыграли Джон Бернтал ("Каратель", "Ходячие мертвецы"), Винсент Д’Онофрио ("Сорвиголова", "Закон и порядок: Преступное намерение") и Виола Дэвис ("Отряд самоубийц", "Вдовы").

Кроме того, с 10 по 19 декабря будет проходить второй онлайн-фестиваль баварского кино "Кинопутешествие по Баварии". Как и в прошлом году, событие состоится в онлайн-формате, а просмотры фильмов будут бесплатными для зрителей, находящихся в Украине. Ленты демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами на сайте bavarianfilmfest.com.ua.

В этом году в программу фестиваля вошли пять фильмов, произведенных при поддержке федеральной земли Бавария. Три из этих фильмов будет продемонстрированы в Украине впервые.

В частности, украинские зрители познакомятся с тремя работами известного мастера комедии баварца Маркуса Х. Розенмюллера. Его фильм "Кто раньше умер, тот дольше мертв" / Wer früher stirbt ist länger tot (Германия, 2006) рассказывает об 11-летнем Себастьяне, который внезапно узнает, что его мать умерла во время родов, а не в автомобильной катастрофе. Почувствовав вину и страх не попасть к маме в рай из-за своих озорных проделок, парень решает заработать пропуск на небеса, став рок-звездой.

"Волшебное зеркало, или Двойные неприятности" / Unheimlich perfekte Freunde (Германия, 2019) – забавная фантазия, основанная на мечте каждого школьника – создании двойника, который будет делать уроки вместо тебя.

Тройку фильмов популярного режиссера завершает его новая картина – "Шериф у бассейна" / Beckenrand Sheriff (Германия, 2021), рассказывающая о борьбе спасателя и мастера по плаванию против уничтожения любимого места работы – бассейна.

Еще одна комедия в программе – фильм "На уровне глаз" / Auf Augenhöhe (Германия, 2016) Йоахима Долльгопфа и Эфи Гольдбруннер. События фильма разворачиваются вокруг десятилетнего сироты, случайно узнающего адрес своего предполагаемого отца. Но мальчик, который мечтает о сильном и крепком папе, обнаруживает, что отец ростом меньше, чем он сам.

Кроме комедий в программу вошла историческая биографическая драма "Людвиг Баварский" / Ludwig II (Германия, 2012) от Мари Ноэль и Петера Зера. В ней идет речь о Людвиге Втором Баварском, широко известном как "сказочный король" за его любовь к искусству и небольшой интерес к политическим и экономическим процессам. Фильм собрал в актерском составе немало ярких звезд немецкого и австрийского кинематографа, среди которых – Сабин Тамбреа, Том Шиллинг, Паула Беер, Фридрих Мюке, Самюэль Финци и другие.

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

***

Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter