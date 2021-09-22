Уилли Гарсон скончался в возрасте 57 лет.

Американский актер Уилли Гарсон, наиболее известный украинцам по сериалу "Секс в большом городе", скончался в возрасте 57 лет.

Об этом в своем Instagram 22 сентября сообщил его сын Нейтан Гарсон.

"Я так люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной все свои приключения и сумел так многого добиться. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но думаю, что тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной", - пишет мужчина.

Он назвал своего отца "самым крутым, веселым и умным человеком", которого он когда-либо знал.

Мужчина умер после непродолжительной болезни.

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Также Гарсон был известен ролями в сериалах "Белые воротнички", "Полиция Нью-Йорка" и "Супергерл". Также появлялся на большом экране в фильмах "Быть Джоном Малковичем", "День сурка" и "Все без ума от Мэри".

Как сообщает The Hollywood Reporter, многие актеры и актрисы, в том числе Синтия Никсон, Ким Кэтролл, Марио Кантоне, Бен Стиллер, Мэтт Бомер и другие, уже выразили дань почтения скончавшемуся коллеге по цеху.

Ранее УНИАН также писал о гибели 54-летнего американского актера Майкла Уильямса, вероятной причиной которой стала передозировка наркотиками.

Автор: Станислав Кожемякин