Что посмотреть на выходных: перезапуск "Обители зла", "Власть пса" с Камбербэтчем и финал "Бумажного дома"

На этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют показы перезапуска зомби-хоррора "Обитель зла" и исторической драмы "Ход короля" по Стефану Цвейгу. Также киноманов порадуют ретроспективные показы культовых фильмов 90-х "На игле" и "Мертвец". Онлайн, тем временем, выходит расхваленная критиками драма "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст, а также финал сериала "Бумажный дом".

Что нового в кинотеатрах с 2 декабря

На этой неделе украинских кинозрителей ждет очередной перезапуск большого хита – фильма ужасов "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити"/Resident Evil: Welcome to Raccoon City (США, Германия, 2021). Пожалуй, это одна из самых известных кинофраншизы о зомби-апокалипсисе, основанная на одноименной серии видеоигр. На этот раз зрителям обещают максимально близкую к оригиналу киноадаптацию игры студии Capcom.

Отмечается, что история вернет зрителей в 1998 год и раскроет все секреты загадочного Раккун-Сити – места, где когда-то находился успешный фармацевтический гигант корпорации "Амбрелла", а теперь затаилось глубинное зло. И да, на этот раз фильм обойдется без Милы Йовович, с которой у многих ассоциируется знаменитая франшиза.

В центре сюжета окажутся центральные персонажи серии игр – Клэр Редфилд (Кая Скоделарио из "Молокососов" и "Бегущего в лабиринте") и ее брат Крис Редфилд (Робби Амелл из "Флэша" и "Секретных материалов"). Также в фильме появятся такие персонажи, как Леон Скотт Кеннеди, Джилл Валентайн, Альберт Вескер, Ада Вонг и другие. Чтобы хоть немного разобраться, кто это все такие, советуем вам перед просмотром фильма немного подтянуть "матчасть".

Стоит отметить, что обновленная версия "Обители зла" вышла в мировой прокат чуть раньше, а потому у нас уже есть оценки от критиков и зрителей. Так, на IMDb у фильма 5,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – неприлично низкие 26% одобрения от критиков и 56% от зрителей, а на Metacritic – 4 балла из 10 от широкой аудитории и 44 балла из 100 от киноэкспертов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Также 2 декабря в широкий украинский прокат выходит историческая драма "Ход короля" / Schachnovelle (Австрия, Германия, 2020), снятая по мотивам самого известного произведения знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга "Шахматная новелла". Впервые в Украине фильм был показан в рамках фестиваля "Новое немецкое кино".

"Ход короля" – это история противостояния человека и системы, сочетающая в себе историческую драму с психологическим триллером. События фильма начинаются весной 1938 года в Вене. Нотариус Йозеф Барток пытается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но попадает под арест. Закрытый в одиночной камере, он постепенно совершенно теряет связь с миром. Но однажды ему удается украсть у тюремщиков книгу о шахматах – и вскоре игра становится для него спасением.

Место в режиссерском кресле занял Филипп Штельцль – режиссер клипов Rammstein, Мадонны, Мика Джаггера и The Rasmus, а также многих оперных постановок. В Германии он считается мастером зрительского кино, а среди его работ – биографическая драма "Гете!", в которой немецкий классик представал не седым старцем, а юным красавцем.

Актерский состав фильма охватывает немецких знаменитостей нашего времени. Главную роль исполнил Оливер Мазуччи – звезда хитовых сериалов Netflix "Тьма" и "Племена Европы", а также фильмов "Он снова здесь", "Работа без авторства" и "Как Гитлер украл розового кролика". В роли главного антагониста – двойной призер прошлогодней Немецкой киноакадемии Альбрехт Шух ("Берлин Александерплац", "Разрушительница системы"). Также в ролях – обладательница "Серебряного медведя" Берлинале Биргит Минихмайр ("Парфюмер: История одного убийцы", "Три дня с Роми Шнайдер") и Самуэль Финци ("Искушение").

У себя на родине "Ход короля" уже успел стать хитом. Так, в коллекции наград фильма – призы Баварской кинопремии за Лучшую актерскую игру (Оливер Мазуччи) и Лучший продакшн. Кроме того, фильм завоевал семь номинаций на Немецкую кинопремию и стал лауреатом в категории "Лучший дизайн костюмов". На IMDb у фильма довольно высокая оценка 7,3 балла из 10.

Кроме того, на этой неделе в украинских кинотеатры стартуют показы романтической драмы "Вкус голода" / Smagen af sult (Швеция, Дания, 2021). В центре сюжета фильма – Мэгги и Карстен, у которых, кажется, есть все: любимая работа, прекрасные дети и популярный ресторан. Для полного счастья им не хватает лишь одного – заветной звезды Мишлен, являющейся самой престижной наградой в мире высокой кухни. В погоне за успехом пара совершенно забыла о самом важном…

Главные роли в фильме сыграли звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау и Катрин Грейс-Розенталь (оригинальный сериал "Мост"). На IMDb у фильма оценка 6,6 баллов из 10.

Еще одна новинка недели – семейная комедия "Мой дедушка – Дед Мороз" / "Мій дідусь – Дід Мороз" (Украина, 2021). В центре сюжета фильма – девятилетний Максим, который отправляется прямо в столицу на поиски своего дедушки, который, по его мнению, является Дедом Морозом. В пути он находит много друзей, которым помогает своей детской непосредственностью, простыми и одновременно точными советами, но находятся и враги, которые пытаются испортить ему Новый Год. Максим не сдается, даже после ненастоящих Дедов Морозов, равно как и его мама, которая сразу же бросилась на его поиски.

Помимо этого, в избранных кинотеатрах Украины пройдут ретроспективные показы культовых фильмов 90-х. Во-первых, это притча-вестерн "Мертвец" / Dead Man (США, Германия, Япония, 1995) Джима Джармуша. В черно-белой картине, рассказывающей о странствиях молодого бухгалтера по имени Уильям Блейк, которому предсказали скорую смерть, сыграли Джонни Депп, Билли Боб Торнтон, Игги Поп, Джаред Харрис, Альфред Молина, Джон Херт, Криспин Гловер и другие.

Во-вторых, это культовая криминальная драма с элементами черной комедии "На игле" / Trainspotting (Великобритания, 1996) Дэнни Бойла, снятая по одноименному роману Ирвина Уэлша. Фильм рассказывает историю четырех друзей, которых связывает лишь наркотическая зависимость, доводящая каждого до последней черты. Главные роли в фильме исполнили Юэн Макгрегор, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Юэн Бремнер, Кевин Маккидд и Келли Макдональд.

Что нового онлайн с 2 декабря

С 1 декабря на Netflix стала доступна драма-вестерн "Власть пса" / The Power of the Dog (США, 2021), уже получившая одобрение критиков, которые пророчат фильму множество престижных кинонаград (в его копилке уже есть приз "Серебряный лев" за режиссуру на Венецианском кинофестивале-2021). Так, на Rotten Tomatoes у фильма 95% одобрения от критиков, а на Metacritic – 88%, что соответствует характеристике "всеобщее признание". Зрители также тепло приняли фильм, хотя оценки были сдержаннее: на IMDb у него 6,9 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 76%, а на Metacritic – 7,9 баллов.

Картина обладательницы "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Джейн Кэмпион ("Пианино", "Портрет лэди") повествует о двух братьях, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда один из них женится, и его новоиспеченная супруга – вдова с сыном-подростком – переезжает к братьям на ранчо, второй чувствует себя преданным и начинает против женщины и ее сына настоящую войну.

Главные роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч ("Игра в имитацию", "Доктор Стрэндж"), Кирстен Данст ("Меланхолия", "Интервью с вампиром") и Джесси Племонс ("Шпионский мост", "Власть").

Еще одна полнометражная новинка недели от Netflix – рождественская романтическая комедия "Всегда одинок" / Single All the Way (США, 2021). В центре сюжета – молодой человек по имени Питер, который навещает свою семью на праздники. Он просит своего лучшего друга Ника поехать вместе с ним и притвориться его парнем. Однако вскоре становится известно, что его мать также устроила свидание вслепую между Питером и ее инструктором по спиннингу Джеймсом.

Главные роли в фильме исполнили Майкл Ури ("Дурнушка", "Хорошая жена"), Люк Макфарлейн ("Кайфоломы", "Ночная смена"), а также легендарная "мама Стифлера" – Дженнифер Кулидж ("Американский пирог", "Блондинка в законе").

Также на 3 декабря на Netflix выйдут финальные 5 эпизодов хитового сериала-ограбления "Бумажный дом" / Money Heist (Испания, 2017-2021). В центре сюжета сериала – группа авантюристов, которые проворачивают ряд дерзких ограблений.

Кроме того, 2 декабря Netflix выпустит 6 эпизодов мини-сериала "Койоты" / Coyotes (Бельгия, 2021), вышедшего на родине еще в марте и имеющего рейтинг 6,2 на IMDb. По сюжету, группа скаутов натыкается на алмазы недалеко от лагеря. Разрываясь между тем, чтобы вернуть их, поделиться ими или оставить их, каждый участник ставит под сомнение свою собственную мораль. Между тем, ребят подстерегает другая опасность: те, кто потерял драгоценные камни, готовы на все, чтобы их найти.

Помимо этого, на ближайшую неделю запланирован выход новых сезонов сразу нескольких популярных сериалов:

Ситком в жанре черная комедия "В Филадельфии всегда солнечно" / It ' s Always Sunny in Philadelphia (США, 2005-) с Дэнни Де Вито и Чарли Дэем от телеканала телеканале FX, 15 сезон, 1 декабря

' (США, 2005-) с Дэнни Де Вито и Чарли Дэем от телеканала телеканале FX, 15 сезон, 1 декабря Фантастический боевик "Затерянные в космосе" / Lost in Space (США, 2018-) от Netflix, 3 сезон, 1 декабря

(США, 2018-) от Netflix, 3 сезон, 1 декабря Шпионский боевик "Алекс Райдер" / Alex Rider (Великобритния, 2020-) от Amazon Prime Video, 2 сезон, 3 декабря

Марина Григоренко

