"Первый код", приквел "Голодных игр" и документалка о дублере Дэниела Рэдклиффа: что нового в кино

На этой неделе в прокат выйдут документальный фильм "Первый код" о становлении украинского ИТ-сектора, подростковая антиутопия "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" и еще несколько новинок. Между тем, онлайн выйдет документальный фильм "Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил" о дублере Дэниела Рэдклиффа, который остался парализованным после трагического инцидента на съемках "Гарри Поттера". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Первый код

Перший код (Украина, 2023, документальный)

"Первый код" – это история-путешествие во времени: она начинается еще с 50-х годов – с создания украинскими инженерами первого компьютера – и продолжается до настоящего времени, когда IT-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с Россией. Кинолента рассказывает о реальной борьбе с врагом IT-специалистов, которые объединились в 300-тысячное виртуальное войско, и обычных людей, которые смогли противостоять врагу с помощью смартфонов.

Как утверждают создатели фильма, "Первый код" сделан в формате документальной драмы. Это кино на основе информации из публичных источников и разговоров с фаундерами IT-компаний. Он содержит документальные рассказы из первых уст о том, как зарождалась украинская IT-сфера, и художественные сцены воспроизведения событий, передающих эмоции со времен 90-х и по сегодняшний день.

Режиссером фильма выступил Артур Лерман, который до этого снял документальную картину "Область героев" (2022) о героических поступках жителей Киевщины во время российской оккупации.

Саундтрек к фильму написал группа TVORCHI, представлявшая Украину на Евровидении-2023.

Лента уже собрала много положительных отзывов и рецензий во время закрытых показов в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (США, 2023, приключения/фантастика/драма/боевик)

Фильм является приквелом популярной кинофраншизы "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс и основан на одноименном бестселлере американской писательницы Сюзанны Коллинз, которая также является автором оригинальной трилогии. Новая лента рассказывает о молодых годах будущего антагониста франшизы Кориолана Сноу и истоках "Голодных игр", организованных после разрушительной гражданской войны в Панеме.

В приквеле Кориолану Сноу всего 18 лет. Хотя его семья переживала тяжелые времена, он получил шанс изменить свою судьбу, когда его выбрали наставником юной Люси Грей из Дистрикта 12 на десятых юбилейных "Голодных играх". Красивая и умная девушка захватила все внимание Панема, вызывающе распевая во время церемонии, и удачно выступила на арене со смертельными играми. Тогда молодой Сноу начал опасную игру ради победы на Играх и собственного будущего, полагая, что его инстинкты и политическая смекалка вместе с красотой и талантом Люси смогут отнести его на самую вершину иерархии Панема.

Главные роли в фильме исполнили Том Блайт (сериал "Билли Кид") и Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история", "Шазам! Ярость богов", "Белоснежка"). Также в фильме задействованы Хантер Шефер ("Эйфория"), Джейсон Шварцман (почти все фильмы Уэса Андерсона), Питер Динклэйдж ("Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка"), Виола Дэвис ("Вдовы", "Отряд самоубийц", "Эйр") и другие.

Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоуренс, на счету которого такие фильмы, как "Константин", три из четырех частей оригинальных "Голодных игр" и "Страна Снов".

Мировая премьера приквела "Голодных игр" состоялась в начале ноября 2023 года в Берлине, и по итогам первых просмотров он получил смешанные отзывы критиков. Так, часть назвала его лучшим фильмом франшизы и похвалила за актерскую игру и визуальную часть, в то время как другие назвали его скучнее других частей и раскритиковали финал.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,8 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 63% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic кинообозреватели дали ему 54 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Генделик

Gendelyk (Украина, 2019, комедия/драма)

В центре сюжета – сценарист Иван Герасимов, который из-за творческого кризиса не сдает вовремя сценарий фильма. Гонорар потрачен, и заказчик – криминальный авторитет – угрожает ему убийством, поэтому сценарист вынужден бежать. Во время этого странного путешествия он попадает в различные загадочные места и в конечном итоге оказывается в кафе "Перекресток", которое находится вне времени и пространства. В этом кафе Иван встречает странных людей, которые помогают ему разобраться в себе, и понять, что для того, чтобы иметь будущее, нужно оставить бремя воспоминаний в прошлом.

Главную роль в фильме исполнил Владислав Мамчур ("Фокстер и Макс", "Запрещенный").

Режиссером выступил Тарас Дударь, который до этого много работал над сериалами для телевидения.

Премьера фильма состоялась еще в 2020 году, однако до широкого зрителя он добрался только сейчас. В то же время он имеет в своем активе несколько наград "Киевского МКФ "Кінолітопис".

Любовь без заморочек

Simple comme Sylvain (Франция, Канада, 2023, комедия/романтика)

Главная героиня фильма София – профессор философии из интеллигентной семьи. Вместе с мужем они посещают культурные мероприятия, а на званых ужинах ведут интеллектуальные беседы. Однако спят они в разных кроватях, а бабочки в животе давно окончили свой жизненный цикл. Впрочем, мир Софии переворачивается, когда она влюбляется в простого рабочего Сильвена. Их противоположности притягиваются, но есть нюанс.

Главные роли исполняют Магали Лепин Блондо ("Лоранс в любом случае", "Воображаемая любовь") и Пьер-Ив Кардинал ("Мамочка").

Режиссер и автор сценария – канадка Мония Шокри. Это третья полнометражная режиссерская работа Шокри, которая также известна как актриса, в частности, своими ролями в фильмах Ксавье Долана "Лоранс в любом случае" и "Воображаемая любовь". Ведущая тема в ее режиссерской фильмографии – свобода самовыражения женщины. Ее лента "Няня" коснулась вопроса гендерного неравенства, а "Девушка моего брата" раскрыла тему сестринской любви.

Мировая премьера фильма состоялась 18 мая 2023 года в секции Un Certain Regard на Каннском кинофестивале 2023 года. Фильм получил положительные отзывы, сейчас на IMDb он имеет оценку 7,3 балла из 10.

Когда зло скрывается

Cuando acecha la maldad (США, Аргентина, 2023, ужасы)

По сюжету фильма, в глухой деревне двое братьев находят зараженного демоном мужчину, который стал идеальной оболочкой для рождения зла. Они решают избавиться от тела, но только сеют хаос.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года в секции Midnight Madness, где он получил положительные отзывы.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 7 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 99% одобрения от критиков и 80% от зрителей. В то же время, на Metacritic кинообозреватели дали ему 75 баллов из 100, а широкая аудитория – 7,1 балл из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил

David Holmes: The Boy Who Lived (США, 2023, документальный/биография)

Фильм расскажет о британском каскадере, который в течение 10 лет был дублером Дэниела Рэдклиффа в фильмах о Гарри Поттере – вплоть до трагического несчастного случая во время съемок фильма "Гарри Поттер и смертельные реликвии" в 2009 году. Тогдаа, выполняя один из трюков в воздухе, Холмс врезался в стену и повредил спину, в результате чего он остался парализованным. Лента, в частности, сосредоточится на том, как сложилась жизнь Холмса после этого инцидента и как он сумел справиться со всеми вызовами судьбы.

Сам Рэдклифф также появится в этом фильме (а еще он выступил его продюсером) – несмотря на все они с Холмсом поддерживали близкие отношения, поэтому исполнитель роли Гарри Поттера решил таким образом почтить своего друга.

Фильм стал доступен на Max 15 ноября 2023 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы ноября 2023 года – на этой неделе на Hulu стартовал триллер "Убийство на краю света" с Эммой Коррин и Клайвом Оуэном, а на Netflix выйдет первая часть финального сезона "Короны". Между тем, на Apple TV+ выйдут первые два эпизода научно-фантастического экшна "Монарх: Наследие монстров", являющегося частью MonsterVerse о Годзилле.

Марина Григоренко