"Марвелы", "Опавшие листья", "Убийца" и немецкое кино: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выйдут супергеройский фильм "Марвелы" с Бри Ларсон, хитовая финская трагикомедия "Опавшие листья" и еще несколько новинок. Кроме того, стартует традиционный фестиваль "Новое немецкое кино", в рамках которого покажут новые фильмы Кристиана Петцольда и Вима Вендерса. Тем временем, онлайн на Netflix выйдет новый фильм от культового режиссера Дэвида Финчера – "Убийца" с Майклом Фассбендером в главной роли. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Марвелы

The Marvels (США, 2023, приключения/фантастика/экшн/супергеройское)

В центре сюжета нового фильма из пятой фазы киновселенной Marvel – уже известные зрителям три супергероини: Кэрол Дэнверс (впервые представлена в фильме "Капитан Марвел" 2019 года), агент М.Э.Ч. Моника Рамбо (впервые представлена в сериале "ВандаВижн" 2021 года) и Камала Хан (впервые представлена в сериале "Мисс Марвел" 2022 года). Именно в сцене после титров "Мисс Марвел" героини начали неконтролируемо обмениваться своими силами. Выяснилось, что за этим стоит воин из инопланетной расы Крии Дар-Бенн, которая, вероятно, и будет главной антагонисткой в фильме.

Чтобы одержать победу над врагом, три совершенно не похожих супергероини должны работать как единая команда и помогать друг другу овладеть новыми силами. Для этого они отправляются в увлекательное путешествие по мультивселенной.

Главные роли в фильме исполнили три актрисы, которые воплощали этих персонажей в предыдущих проектах Marvel – Бри Ларсон, Тейона Перрис и Иман Веллани. В роли новой антагонистки в киновселенной дебютировала Зави Эштон ("Бархатная бензопила", "Ночные звери").

Кроме того, в фильме снова появятся Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри и Рэндал Парк в роли агента Джимми Ву ("Человек-муравей и Оса", "ВандаВижн"), а также смертоносный флеркен Гуся, маскирующийся под рыжего кота ("Капитан Марвел"). Также свои роли повторят ряд актеров, сыгравших родственников Камалы Хан в сериале "Мисс Марвел".

Режиссером фильма выступила Ниа Дакоста, которая до этого сняла триллер "Лесок" и фильм ужасов "Кэндимен".

ПС: Не забудьте дождаться сцены после титров.

Опавшие листья

Kuolleet lehdet (Финляндия, Германия, 2023, комедия/драма)

"Опавшие листья" – это 20-й фильм выдающегося финского режиссера Аки Каурисмяки, многократного призера фестивалей в Каннах, Берлине и Сан-Себастьяне. Среди его самых известных работ – криминальная драма "Преступление и наказание", комедийная драма "Жизнь богемы", комедийная драма "Человек без прошлого" и трагикомедия "По ту сторону надежды".

Лента рассказывает о мужчине и женщине, которые живут одинокой жизнью, не слишком успешно ища свою любовь. Однако их судьбы меняет случайная встреча в караоке-баре. И хотя между ними проскакивает искра, на пути к счастью этих двоих появляются многочисленные препятствия – от потерянных телефонных номеров до ложных адресов, алкоголизма и очаровательной бездомной собаки.

В картине неоднократно упоминается Украина: между любовными перипетиями герои периодически включают радио, откуда раздаются новости о российско-украинской войне. Режиссер фильма сказал об этом так: "Я не смог бы снять фильм во время войны, не комментируя его, поэтому я комментирую его по радио. Это любовная история, потому что я больше ничего не мог сделать, потому что эта кровопролитная война нуждается в любовных историях сейчас".

Мировая премьера ленты состоялась в основном конкурсе нынешнего Каннского кинофестиваля, где она получила Приз жюри. "Опавшие листья" также стали лучшей лентой 2023 года по версии Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Также Финляндия выдвинула этот фильм на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 7,6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время, на Metacritic кинозрители дали ему 79 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Звук свободы

Sound of Freedom (США, 2023, драма/боевик/байопик)

Этот жесткий боевик, основанный на реальных событиях, рассказывает о бывшем спецагенте миграционной и таможенной правоохранительной службы США Тиме Балларде, который уволился с работы, чтобы посвятить свою жизнь спасению детей от сексуального рабства.

Главную роль в фильме исполнил Джим Кэвизел ("Страсти Христовы","Тонкая красная линия"). Также в фильме сыграла Мира Сорвино (франшиза "После").

Снял фильм мексиканский режиссер Алехандро Монтеверде, чей дебютный фильм "Белла" получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто в 2006 году.

Лента вызвала громкий резонанс на Западе. Фильм был выпущен в июле 2023 года и быстро стал настоящим хитом. Собрав почти 250 миллионов в прокате при бюджете 14,5 миллионов, он стал одним из самых успешных независимых фильмов в истории. Во многом способствовала этому актуальность в США проблемы сексуальной эксплуатации мигрантов и распространенность различных конспирологических теорий о причастности сильных мира сего к торговле людьми, с которыми определенная часть обозревателей пыталась связать фильм. Да и сам Баллард является довольно медийной персоной, вокруг которого постоянно немало слухов и скандалов.

В то же время "Звук свободы" получил противоречивые отзывы. Так, сейчас на IMDb фильм имеет оценку 7,7 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 58% одобрения от критиков против 99% от зрителей. При этом на Metacritic кинообозреватели дали ему 36 баллов из 100 ("в целом отрицательные отзывы"), а широкая аудитория – 7,9 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы"). С одной стороны, критики подчеркивали важность освещения этой тематики, с другой – имели вопросы к реализации: от упреков в фетишизации пыток детей-жертв до обвинений в искажении фактов и исторической достоверности.

Стражи джунглей 2

Les As de la Jungle 2 (Франция, 2023, комедия/приключения/ семейный/анимация)

Команда стражей снова отправляется на помощь, когда таинственный суперзлодей решает покрыть джунгли розовым веществом, которое взрывается, как только вода касается его. У героев есть меньше месяца на спасение джунглей – до начала сезона дождей. Команде стражей придется отправиться в путешествие вокруг света, от Северного полюса до Дальнего Востока, преодолевая горы, пустыни и океаны в поисках противоядия вдали от любимых джунглей.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6 баллов из 10.

Король Львенок

King (Франция, Бельгия, 2023, комедия/приключения/семейный)

Фильм рассказывает о львенке по кличке Кинг, убегающем из клетки при перевозке в аэропорту и скрывающемся в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львенка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 5,1 баллов из 10.

Проклятие крысолова

The Piper (США, 2023, ужасы)

После смерти своего наставника, молодая женщина-композитор получает задание завершить его концерт. Но вскоре она понимает, что исполнение этой музыки приводит к смертельным последствиям. И она должна выяснить жуткое происхождение мелодии и пробудивщегося зла.

Это один из последних фильмов с участием британского актера Джулиана Сэндса ("Чернокнижник", "Арахнофобия", "Покидая Лас-Вегас", "Красная Роза"), трагически погибшего в январе 2023 года в горах Сан-Габриэл, куда он отправился в одиночный поход – его останки нашли лишь через полгода.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 5,6 баллов из 10.

Новое немецкое кино 2023

(Германия, 2023, фестивальное)

9 ноября, в годовщину падения Берлинской стены, в киевском кинотеатре "Жовтень" начнется 29-й фестиваль "Новое немецкое кино", который продлится до 14 ноября. В течение недели зрители увидят три знаковые премьеры современного немецкого кинематографа. Также фестиваль проведут в Одессе, Львове, Черновцах и Харькове.

Откроет событие романтическая комедия "Пламенное небо" (Roter Himmel) режиссера Кристиана Петцольда, известного по лентам "Ундина" и "Транзит". На нынешнем Берлинале картина получила Гран-при жюри – "Серебряного медведя", а на Одесском кинофестивале, где прошла украинская премьера – специальную награду жюри международного конкурса. В центре сюжета – молодой писатель, который отправляется пожить в доме на берегу моря, чтобы сосредоточиться на своей книге. Однако очаровательная соседка (ее роль исполняет немецкая звезда Паула Бир, которая уже сыграла в фильмах Петцольда "Ундина" и "Транзит") – и неожиданные встречи отвлекают его от работы. Когда поблизости вспыхивает лесной пожар, главные герои оказываются в ловушке пламени и начинают сближаться.

Также украинским киноманам покажут драму "Идеальные дни" (Perfect Days) – новую работу знаменитого Вима Вендерса ("Париж, Техас", "Небо над Берлином"), трехкратного номинанта на "Оскар", обладателя "Золотой пальмовой ветви" Канн, "Золотого льва" Венеции и премии BAFTA. Это лента расскажет об обыденности и красоте жизни. Главный герой – уборщик туалетов в Токио. Он доволен простой жизнью: придерживается структурированного распорядка, а свободное время посвящает своей страсти – слушанию рок-музыки, чтению книг и выращиванию деревьев. Исполнителя главной роли Кодзи Якусьо признали лучшим актером на Каннском кинофестивале.

Покажут на фестивале и одно из главных немецких кинособытий года – драму "Учительская" (Das Lehrerzimmer), которую выдвинули от Германии на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Картина Илькера Чатака увидела свет на Берлинале, где получила две награды, а позже она получила пять наград немецкой кинопремии. Фильм рассказывает об учительнице-идеалистке, которая пытается распутать дело о краже в школе. Одно драматическое событие превращается в психологическую войну, и сама женщина оказывается между своими идеалами и школьной системой, где последствия ее действий угрожают сломать ее саму. Воплотила главную героиню Леони Бенеш – звезда сериалов "Вавилон-Берлин" и "Корона".

Из официального конкурса недавнего Венецианского кинофестиваля в программу события отобрали нуарный триллер "Теория всего" (Die Theorie von Allem). Это фильм Тимма Крогера при участии Ханса Цишлера, который в свое время работал с Вимом Вендерсом и Жаном-Люком Годарем. События картины разворачиваются в 1962 году в отеле Швейцарских Альп. Йоханнес – один из ученых, прибывших сюда на конференцию, чтобы услышать о новой революционной теории. Однако съезд встряхивает ряд неприятных событий: лектор так и не появляется, одного из физиков находят мертвым, а подозрительная пианистка из гостиницы таинственно исчезает. Главный герой оказывается втянутым в эту зловещую и окутанную загадкой историю.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Убийца

The Killer (США, 2023, триллер/боевик)

В основу сценария этого неонуарного триллера от культового режиссера Дэвида Финчера ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Исчезнувшая") лег одноименный французский комикс Алексиса Ноулента. В центре сюжета – опытный киллер по имени Кристиан, который переживает психологический кризис и начинает испытывать раскаяние за свои преступления.

Главную роль в фильме исполнил Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "Стыд", "12 лет рабства").

Также в ленте задействованы Тильда Суинтон ("Что-то не так с Кевином", "Выживут только любовники", "Отель" Гранд Будапешт", "Доктор Стрэндж", "Суспирия"), Арлисс Говард ("Цельнометаллическая оболочка", "Человек, который изменил все", "Манк"), Чарльз Парнелл ("Топ Ган: Меверик", "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая") и другие.

Саундтрек к фильму написали лидер культовой индастриал-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и его давний творческий партнер Аттикус Росс, которые вместе создали музыку к немалому количеству известных фильмов. В частности, они написали саундтреки и к нескольким предыдущим фильмам Финчера – "Социальная сеть" (за него они получили "Оскар"), "Девушка с татуировкой дракона", "Исчезнувшая" и "Манк".

Мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале, а 27 октября он вышел в ограниченный кинопрокат. Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 7,4 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время, на Metacritic кинообозреватели дали ему 76 баллов из 100, а широкая аудитория – 7,8 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix 10 ноября 2023 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы ноября 2023 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует костюмированная драма "Буканьерки", а на Showtime состоится премьера комедии "Проклятие" с Эммой Стоун.

Марина Григоренко