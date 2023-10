Топ сериалов ноября: "Первые дни", "Проклятие", "Монарх: Наследие монстров", "Корона" и "Фарго"

Ноябрь принесет зрителям у "малых экранов" немало интересных новинок. Среди них – комедия "Проклятие" с Эммой Стоун, сериал о Годзилле "Монарх: Наследие монстров" и триллер "Убийство на краю света" с Эммой Коррин. Также выйдут новые сезоны хитовых сериалов "Корона" и "Фарго", а еще – реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара". Кроме того, 1 ноября на Netflix впервые состоится премьера украинского сериала – антологии "Первые дни". Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов ноября 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Первые дни

The First Days (Украина, Netflix, драма/военный, премьера – 1 ноября)

1 ноября на Netflix впервые состоится премьера украинского сериала – зрители смогут посмотреть сериал-антологию "Первые дни", который расскажет о начале полномасштабного вторжения России в Украину глазами киевлян.

"Первые дни" – это шесть историй от шести режиссеров, которых объединила своей идеей шоураннер сериала Анастасия Лодкина. К проекту присоединились Алексей Есаков и Тала Пристаецкая, работавшие над сериалом "Крепостная", Артем Литвиненко – автор идеи и режиссер сериала "Нюхач", авторы "Первых ласточек" Валентин Шпаков и "Ты – космос" Павел Остриков. Для Кати Царик, автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткого метра "Обними меня", проект стал первой полноформатной работой.

Каждый эпизод "Первых дней" – это художественный минифильм, вдохновленный реальными событиями, а у некоторых персонажей есть прототипы в реальной жизни. Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужьями – нынешним и бывшим; Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать; бездомный, живущий в машине, помогает местной ТрО, а мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птичек; немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и приобщается к их труду, а легенда украинской эстрады, прототипом которой стал Андрей Данилко, проводит стримы из своей столичной квартиры – и становится вдохновением для миллионов.

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов.

Весь этот незримый свет

All the Light We cannot See (США, Netflix, история/военный/драма, 1 сезон, премьера – 2 ноября)

Этот мини-сериал основан на одноименном романе американского писателя Энтони Дорра, за который он в 2015 году получил Пулитцеровскую премию за художественную книгу. События фильма разворачиваются в разгар Второй мировой войны, когда судьбы двух подростков – слепой французской девочки Мари-Лоры Леблан и немецкого парня Вернера Пфеннига, которого заставляют работать на нацистов – загадочным образом переплетаются. Оба они пытаются выжить среди ужасов войны и спасти своих близких.

Главные роли в сериале исполнили американская актриса Ария Миа Лоберти, для которой это актерский дебют, и немецкий актер Луис Хофманн, наиболее известный по главной роли в хитовом сериале "Тьма".

Также в сериале задействованы Марк Руффало (Халк в киновселенной Marvel), Хью Лори (сериал "Доктор Хаус"), Ларс Айдингер (сериал "Вавилон Берлин"), Луна Ведлер (сериал "Биохакеры") и Эд Скрейн (сериал "Игра престолов", фильмы "Дэдпул", "Мятежная Луна").

Мини-сериал "Весь этот незримый свет" будет состоять из четырех эпизодов, все они выйдут одновременно.

Буканьерки

The Buccaneers (Великобритания, Apple TV+, костюмированная драма, 1 сезон, премьера – 8 ноября)

Очередная костюмированная драма расскажет о нескольких состоятельных молодых женщинах из Америки, которые пытаются найти себе выгодного мужа в Лондоне 1870-х годов.

Главные роли в сериале исполнили Кристин Фросет (сериалы "Общество", "Первая леди"), Алиша Бо (сериал "13 причин почему"), Джози Тота ("Человек-паук: Возвращение домой") и другие.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а финал состоится 13 декабря 2023 года.

Проклятие

The Curse (США, Showtime/Paramount+, комедия, 1 сезон, премьера – 10 ноября)

В центре сюжета сериала – пара телеведущих, которые пытаются запустить новое шоу "Филантропия". Несмотря на успех проекта, молодожены не могут завести ребенка, а вскоре начинают думать, что их прокляли. Из-за этих событий брак главных героев начинает трещать по швам.

Главные роли в сериале исполнили Эмма Стоун ("Новый Человек-Паук", "Ла-Ла Ленд", "Круэлла"), Нейтан Филдер ("Горе-творец", "Симпсоны") и Бен Сафди ("Лакричная пицца", "Оппенгеймер"). Последние два также являются создателями сериала.

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Убийство на краю света

A Murder at the End of the World (США, Hulu/FX, триллер/драма, 1 сезон, премьера – 14 ноября)

Этот мини-сериал рассказывает о детективе-любителе Дарби Харт, которую вместе с другими восемью гостями миллиардер-отшельник Энди приглашает в отдаленное поместье. Когда один из гостей найден мертвым, Дарби должна применить все свои навыки, чтобы докопаться до истины.

Главные роли в сериале исполняют Эмма Коррин ("Корона", "Любовник леди Чаттерлей"), Клайв Овен ("Король Артур", "Город грехов"), Харрис Дикинсон ("Кингсмен: Начало", "Треугольник печали"), Джоан Чэнь ("Твин Пикс", "Последний император") и другие.

Авторами сериала являются Брит Марлинг (она также сыграла одну из главных ролей) и Зал Батманглий, которые вместе уже работали над сериалом ОА и фильмами "Звук моего голоса" и "Восток".

Изначально сериал должны были выпустить 29 августа, однако из-за забастовки голливудских актеров премьеру решили перенести на 2,5 месяца.

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а финал состоится 19 декабря.

Корона

The Crown (Великобритания, США, Netflix, история/драма/биография, 1 часть 6 сезона, премьера – 16 ноября)

Шестой и последний сезон популярного сериала расскажет о жизни и правлении британской королевы Елизаветы II в период с 1997 по 2005 год. В частности, будут охвачены такие знаковые исторические события, как премьерство Тони Блэра, смерть принцессы Дианы, ранние отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

В шестом сезоне к роли королевы Елизаветы II вернется Имельда Стонтон, которая уже воплотила ее образ в пятом сезоне. Джонатан Прайс снова сыграет мужа королевы принца Филиппа, Доминик Уэст снова предстанет в образе принца Чарльза, а Элизабет Дебики повторит роль принцессы Дианы. Между тем, Эд Маквей и Мег Беллами впервые воплотят на экране образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Шестой сезон "Короны" будет разделен на две части – первые четыре эпизода выйдут 16 ноября 2023 года, а остальные шесть станут доступны 14 декабря этого же года.

Монарх: Наследие монстров

Monarch: Legacy Of Monsters (США, Apple TV+, экшн/приключения/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 17 ноября)

Основные события этого сериала, являющегося частью MonsterVerse, происходят после фильма "Годзилла" (2014). Тогда в результате эпической битвы между Годзиллой и MUTO был практически разрушен Сан-Франциско, и мир сделал шокирующее открытие, что монстры реальны. В центре сюжета сериала – брат и сестра, которые, идя по стопам своего отца, обнаруживают связь своей семьи с тайной организацией, известной как "Монарх", и знакомятся с загадочным офицером Ли Шоу, который знает все о монстрах.

Роль Ли Шоу в сериале исполнил Курт Расселл ("Побег из Нью-Йорка", "За бортом", "Омерзительная восьмерка", франшиза "Форсаж"). Интересно, что этого же самого персонажа, но в молодом возрасте, сыграл родной сын актера и его жены актрисы Голди Хоун – Уайтт Расселл ("Оверлорд", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат").

Также в сериале задействован Джон Гудман, который повторил роль исследователя из "Монарха" Билла Ранды, которую он уже исполнял в фильме "Конг: Остров Черепа". Роль молодого Ранды досталась Андерсу Холму (сериалы "Трудоголики", "Проект Минди", "Изобретая Анну").

Первый сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, с финалом 12 января 2024 года.

Фарго

Fargo (США, FX, криминал/драма/триллер, 5 сезон, премьера –​​​​​​​ 21 ноября)

События пятого сезона этого сериала-антологии будут разворачиваться в Миннесоте и Северной Дакоте в 2019 году. В центре сюжета фильма – типичная домохозяйка Среднего Запада Дороти "Дот" Лайон, которую настигает ее таинственное прошлое. Ее роль исполнила Джуно Темпл, которую наш зритель может знать по роли Кили Джонс в сериале "Тед Лассо".

Тем временем, Джон Хэмм (сериалы "Безумцы", "Благие знамения") сыграл роль шерифа Северной Дакоты Роя Тиллмана, который долго искал Дот, а Дженнифер Джейсон Ли ("Майами Блюз", "Одинокая белая женщина") досталась роль Лорейн Лайон – богатой, но строгой тещи Дот. Между тем, Джо Кири (сериал "Очень странные дела") сыграл Гатора Тиллмана – верного сына Роя.

Пятый сезон Фарго будет состоять из 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а финал состоится 16 января 2024 года.

‎Игра в кальмара. Вызов

Squid Game: The Challenge (Великобритания, Netflix, реалити-шоу, 1 сезон, премьера – 22 ноября)

Это реалити-шоу основано на одноименном популярном южно-корейском сериале, в котором игроки участвовали в смертельной игре на выживание ради безумного денежного выигрыша. Шоу частично следует сериалу, но, конечно же, в нем никого не убивают.

Съемки шоу проходили в Британии в начале 2023 года, а участвовали в нем, как и в сериале, 456 участников, боровшихся за главный приз в 4,56 миллиона долларов.

Первый сезон реалити-шоу "Игра в кальмара" будет насчитывать 10 эпизодов.

Ловкий Плут

The Artful Dodger (Австралия, драма/криминал/история, Disney+, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 29 ноября)

В центре сюжета сериала – уже взрослый Джек Докинз, более известный как Ловкий Плут, один из персонажей романа Чарльза Диккенса "Оливер Твист" 1838 года. В детстве он был ловким карманником и лидером банды детей-преступников на улицах Лондона, а во взрослом возрасте он живет двойной жизнью хирурга, который не может справиться со своей жаждой преступлений.

Главную роль в сериале исполнил Томас Сангстер ("Реальная любовь", "Бегущий по лабиринту"). Также в сериале задействованы Дэвид Тьюлис (франшиза "Гарри Поттер"), Майя Митчелл (сериал "Фостеры") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов.

Готовы

Obliterated (США, Netflix, комедия/боевик, 1 сезон, премьера – 30 ноября)

В центре сюжета сериала – команда спецназа, которая должна помешать смертоносному заговору в Лас-Вегасе, в ожидании наслаждаясь всеми благами Города грехов. Впрочем, когда возникает реальная угроза, они должны протрезветь, чтобы спасти город.

Главные роли в сериале исполнили Ник Зано (сериал "Легенды завтрашнего дня") и Шелли Генниг (сериал "Волчонок").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Марина Григоренко