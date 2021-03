Платишь меньше, получаешь больше. Как украинцам при низкой платежеспособности покупать хорошие игры

Треть украинцев обожает видеоигры, но не готова платить за них большие деньги. В погоне за интерактивными развлечениями геймеры отдают предпочтение бесплатным проектам, где по иронии на микротранзакции может уйти еще больше средств. Мы решили поделиться советами, как при маленьком бюджете получать доступ к качественным играм.

Недавно маркетинговая исследовательская компания Nielsen опубликовала подробное исследование украинского рынка видеоигр. Оказалось, что 7 из 10 самых популярных игр в Украине – условно-бесплатные. Это World of Tanks, Dota 2 и другие. В самих этих тайтлах нет ничего плохого. Данные больше говорят о низкой покупательской способности населения. То есть люди в нашей стране зарабатывают мало, а потому предпочитают доступные бесплатные игры дорогим AAA-проектам. А если уж и платят за интерактивные развлечения, то не больше 500 грн в месяц.

Читайте такжеОдна приставка на 30 желающих. Почему в Украине так сложно достать PlayStation 5

Мы прекрасно понимает текущую ситуацию в стране, и хотим рассказать, как за такую сумму можно получать доступ к хорошим, пусть и не всегда новым играм. Почему это важно? Во-первых, украинцы все же любят проводить время в играх. В нашей стране 15 миллионов геймеров, если верить данным аналитиков из международного агентства Newzoo.

Во-вторых, бесплатные игры являются таковыми только на первый взгляд. В действительности же там очень много микротранзакций. А это значит, что ребенок в каком-нибудь Fortnite может потратить на скины куда больше родительских денег, чем если бы те просто купили ему платную игру. Такие истории, увы, не редкость. Родители регулярно обращаются к разработчикам различных free-to-play проектов с просьбами вернуть деньги, которые их чадо потратило на донаты.

Кроме того, платные игры зачастую устроены иначе, чем бесплатные. Они не стремятся выудить из геймера микроплатеж, а хотят развлечь его, рассказать интересную историю, подарить много часов увлекательного игрового процесса. Именно о том, как тратить на такие игры минимум денег мы и расскажем в нашем материале. А начнем с самого очевидного.

Планирование своей экономии

Конечно, все прекрасно знают, что в сервисах цифровой дистрибуции игр регулярно проводятся распродажи. К примеру, такие акции практически каждую неделю проходят на консолях PlayStation и Xbox. Но как мы действуем в это время? Слышим об очередной распродаже, заходим в соответствующий сервис, смотрим на цены и понимаем, что не можем позволить себе приобрести желаемую игру, даже если ее стоимость снизилась на 60-70%.

Такая проблема возникает по одной простой причине: пользователи не привыкли готовиться к акциям. У нас есть бюджет от 250 до 500 грн на месяц, но его не обязательно нужно тратить на регулярной основе. Можно, например, копить всю весну, а потом отлично закупиться на следующей сезонной распродаже на 1000-1500 грн. В Steam или Epic Games Store за эти деньги удастся приобрести три ААА-игры или две крупные и столько же инди-проектов.

Планирование своих расходов на интерактивные развлечения можно начать в любой момент, главное — придерживаться простой инструкции. Первый шаг – записать даты начала всех распродаж. Они каждый год проводятся примерно в одно и то же время, поэтому с поисками нужной информации не возникнут проблемы. Затем игрок должен понять, сколько средств сумеет накопить к ближайшей акции. А второй шаг — определиться с пачкой проектов, которые хочется купить и пройти как можно быстрее. Когда в любом сервисе заходишь на страницу распродажи, то видишь россыпь привлекательных предложений. Без конкретной цели в подешевевших играх легко запутаться и сделать несколько не самых удачных приобретений. Если речь о Steam, то это полбеды, так как существует политика возврата денег, а вот в PS Store и Microsoft Store средства зачастую уходят только в одном направлении. Учитывая наши скромные бюджеты, лучше не рисковать и всегда придерживаться вышеупомянутой инструкции.

Не только блокбастеры

Я сейчас снова напишу банальный, но важный тезис — в мире существуют не только ААА-игры. Из-за активного маркетинга и повышенного внимания в Сети пользователи, которые редко читают новости об интерактивных развлечениях, замечают преимущественно блокбастеры за 60-70 евро (2000-3000 грн без учета региональных цен). В Украине, согласно исследованию Nielsen, только 9% из тех, кто платит за игры, могут позволить себе такие расходы. Однако для критической массы наших граждан это неподъемные суммы, и именно им важно помнить, что существуют разные категории интерактивных развлечений.

Кроме блокбастеров, на полки магазинов поступают среднебюджетные проекты и инди-творения. Обычно они стоят в 3-5 раз дешевле, а порой за интересную игру разработчики просят 250-400 гривен — именно ту сумму, которую могут потратить украинские геймеры. За примерами далеко ходить не нужно: в феврале текущего года вышли Valheim и Little Nightmares II. Эти проекты выступают в разных жанрах, но их объединяет высочайшее качество исполнения. И такие игры появляются каждый месяц, однако у пользователей должно быть желание о них узнать. Для этого, кстати, в большинстве случаев достаточно читать рецензии от УНИАН. Мы обозреваем не только ожидаемые блокбастеры, но и малоизвестные произведения от инди-разработчиков.

Не покупка, но тоже хорошо

Для людей, которые хотят много играть, но мало тратить у нас тоже припасен вариант — Xbox Game Pass. Этот подписочный сервис предоставляет доступ к более чем ста проектам на ПК и консолях Xbox, а также эксклюзивные скидки. За такое щедрое предложение Microsoft просит 299 грн в месяц, а если есть желание параллельно получить доступ к Xbox Live Gold и EA Play, то можно приобрести Game Pass Ultimate. Максимальный формат подписки стоит 429 грн, но сумма по-прежнему не выходит за рамки нашего бюджета.

Отдельно нужно отметить, что Microsoft каждый месяц обновляет библиотеку своего сервиса. А игры от ее внутренних студий появляются в Game Pass сразу на релизе. То есть при желании пройти Halo Infinite, которая выйдет ближайшей осенью, пользователи смогут заплатить 299 грн, и за месяц в спокойном темпе освоить будущий шутер от 343 Industries.

На PlayStation, к сожалению, прямой альтернативы Game Pass нет. Но зато Sony сейчас активно развивает подписку PS Plus. На PS5 она предоставляет доступ к коллекции хитов прошлого поколения, куда входят God of War, Days Gone, Resident Evil 7 и многие другие достойные произведения (всего 20, зато какие!). Кроме того, каждый месяц подписчики получают две бесплатные игры (три в случае с PS5). И если раньше ими могли оказаться какие-то захудалые и неинтересные симуляторы, то сейчас качество раздач значительно улучшилось. В прошлом месяце подписчики PS Plus могли добавить в библиотеку Control: Ultimate Edition и Concrete Genie, а в текущем — Final Fantasy VII Remake и Remnant: From the Ashes. Эти проекты способны скрасить большую часть свободного времени в течение месяца.

Берем оптом

Последний способ, как получать хорошие игры, не тратя много денег, подойдет людям, которые не боятся рисковать и пробовать новые жанры. Речь идет об услуге Humble Choice от магазина Humble Bundle. Это тоже своего рода подписка, но у нее есть важное отличие от Game Pass и PS Plus: проекты, получаемые пользователями, остаются у них навсегда. Базовый пакет Humble Choice стоит $14,99 (416 грн) и позволяет стать владельцем трех из двенадцати предложенных проектов. А дополнительным пунктом идет доступ к Humble Trove — библиотеке с более чем 90 играми без DRM-защиты.

Естественно, в этом сервисе никогда не появляются новинки, ведь продавать их в таком формате банально невыгодно. Зато Humble Choice позволяет урвать хиты прошлых лет задешево. Я, как активный пользователь услуги, с ее помощью получил Hitman 2, Darksiders 3, Assassin's Creed Origins и много других интересных проектов. И чтобы вы не заподозрили меня в рекламе, сразу скажу — не спешите подписываться на сервис. Лучше в начале каждого месяца заходите и смотрите, какая подборка появилась в Humble Choice. Если в ней есть три любопытные для вас игры, тогда можете отдавать кровные 416 грн и смело погружаться в приобретенные проекты.

Выводы

Возможно, бывалым геймерам наши советы показались очевидными. Но все же они работают, и помогают существенно экономить на качественных проектах, не скатываясь в пиратство или микротранзакции. Кроме того, это отличный способ разнообразить свою игровую библиотеку.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter