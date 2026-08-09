Самый старый президент в мире уехал в короткую командировку и пропал на два месяца, - СМИ

Поль Бия объяснял свой отъезд коротким частным визитом в Европу, но уже два месяца находится за пределами родины.

Президент Камеруна Поль Бия, который является самым пожилым действующим главой государства в мире, уже два месяца находится за пределами страны, что вызвало вопросы относительно состояния его здоровья. Об этом пишет ABC News.

93-летний Бия, возглавляющий Камерун с 1982 года, покинул страну 7 июня. Тогда в его офисе заявили, что президент отправился в Европу на "короткое частное пребывание". Однако поездка затянулась и стала одним из самых длительных зарубежных отсутствий главы государства.

Как сообщает издание, состояние здоровья Бии уже много лет является предметом спекуляций. Президент регулярно проводит длительное время в Европе, в частности во Франции и Швейцарии, в то время как часть управленческих функций в Камеруне фактически выполняют представители его партии и члены семьи.

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Конституция Камеруна прямо не запрещает президенту покидать страну на длительное время. В то же время должность вице-президента в стране отсутствует.

Из-за этого оппозиция характеризует ситуацию как управление страной на "автопилоте".

Лидер оппозиции Исса Тчирома Бакари, занявший второе место на президентских выборах в ноябре и ранее бывший союзником Бии, заявил, что среди населения распространено ощущение, что со здоровьем президента "не все в порядке". Он также раскритиковал длительное пребывание главы государства в Швейцарии.

"Очень длительное пребывание Бии в Швейцарии лишь усугубляет этот дефицит легитимности и его отчаянные попытки силой удержаться у власти", – сказал Тчирома, который в настоящее время находится в изгнании в другой стране.

Авторы публикации напоминают, что почти полвека правления Бии оставили неоднозначное наследие. На севере страны действует группировка "Боко Харам", в западных регионах продолжается сепаратистский конфликт, а экономическая стагнация способствует разочарованию значительной части молодежи.

Бия пришел к власти после отставки первого президента Камеруна Ахмада Ахиджо, который руководил страной с 1960 по 1982 год. В 2008 году конституционная поправка отменила ограничение на количество президентских сроков, что позволило Бии оставаться у власти десятилетиями.

Сейчас он руководит Камеруном дольше, чем прожила большая часть граждан страны: более 70% из почти 30 миллионов жителей Камеруна моложе 35 лет. Если Бия останется на посту до окончания нынешнего срока, он покинет президентское кресло почти в 100-летнем возрасте.

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