Жара почти полностью высушила уникальное розовое озеро в Николаевской области (фото)

Значительная часть озера сейчас превратилась в соляную пустыню.

В национальном природном парке "Белобережье Святослава" в Николаевской области из-за жары значительно обмелело озеро Солонец-Тузлы. Как сообщает администрация парка, вместо воды на месте озера теперь слой соли.

"Жаркая и засушливая погода способствует дальнейшему снижению уровня воды в озере Солонец-Тузлы", – говорится в сообщении.

По мере того как вода отступает, на поверхности остается самоосаждающаяся соль. Она имеет преимущественно белый цвет, однако местами приобретает характерный нежный розовый оттенок. Как объясняют в парке, такая окраска связана с микроводорослями Dunaliella salina и рачками Artemia salina, обитающими в соленых водоемах.

Видео дня

Во время обхода парка ученые также зафиксировали на территории розовых пеликанов, галагазов, крачек, куликов-долгоногих, сероракш, боривитра и луня камышового. Кроме того, сотрудники парка обнаружили следы пребывания шакалов, дикого кабана, косули и лисы.

"Это уникальное природное явление в очередной раз напоминает о неповторимой красоте и ценности природных комплексов НПП "Белобережье Святослава", которые нуждаются в нашей совместной заботе и охране", – говорится в сообщении.

Природа Украины

Как писал УНИАН, в Национальном парке "Гуцульщина" в Ивано-Франковской области нашли редкий гриб "Свиное ухо", занесенный в Красную книгу Украины. Последний раз его обнаруживали здесь в 2014 году, и только сейчас зафиксировали новое место произрастания.

Также мы рассказывали, что на месте бывшего Каховского водохранилища формируется уникальный природный лес площадью 65 тысяч гектаров, который уже имеет три яруса растительности. Это самый большой пойменный лес в Европе, в котором все деревья одного возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: