Также в Москве все еще не отказались от идеи докопаться до Аляски.

В Москве изучают необходимость строительства железнодорожного коридора к Индийскому океану из-за проблем с морской логистикой через Босфор и Ормузский пролив. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся", - сказал он.

Также Хуснуллин не высказал возражений против идеи строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской под Беринговым проливом.

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"Если будет экономическое обоснование, почему бы и нет? Современные проходческие комплексы способны преодолевать по 250-300 метров в месяц. Технологически уже не завиральная идея", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем российский министр отметил, что перед началом строительства этого грандиозного проекта, надо бы подумать, есть ли в нем вообще экономический смысл.

"Прямая связь с Америкой сама по себе ничего не даст, если по нашей территории к ней нет дорог", - также добавил он.

Тоннель на Аляску

Как писал УНИАН, безумную идею строительства то ли тоннеля, то ли моста через Беренгов пролив от Чукотки до Аляски предлагал спецпосланник Путина по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Первоначально идея была озвучена осенью прошлого года после того, как в ходе скандальной встречи Путина с Трампом на Аляске американский президент, по мнению россиян, согласился принудить Украину к капитуляции. Тоннель, связывающий две незаселенные и неразвитые пустоши на задворках двух стран, предлагали назвать в честь Трампа и Путина.

В июне этого года Дмитриев заявил, что идея не просто не забыта, а вот-вот начнется ее реализация. Правда, в США ничего не знают о том, что русские собрались докопаться до Аляски.

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