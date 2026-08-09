Украина поставила на колени бизнес-империю самой богатой женщины России, – NYT

Убытки в миллиарды долларов и потеря доверия клиентов могут оказаться роковыми для крупнейшего ритейлера России.

Самая богатая женщина России и соучредительница крупнейшего российского онлайн-маркетплейса Wildberries Татьяна Ким столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю своего бизнеса. Об этом пишет The New York Times.

Издание напоминает, что с середины июля Украина уничтожила или повредила более 20 крупных складских комплексов компании, в результате чего сгорели не только сами помещения, но и товары сотен тысяч розничных продавцов на миллиарды долларов.

Авторы материала отмечают, что эти атаки стали новым этапом войны и попыткой президента Украины Владимира Зеленского перенести последствия войны непосредственно на российское общество и усилить давление на Владимира Путина.

Видео дня

В Киеве считают Wildberries законной целью, поскольку через платформу продаются не только товары двойного назначения, которые могут использовать российские военные, но и сугубо военные товары, не имеющие гражданского назначения. В то же время Ким отвергает эти обвинения. В видеообращении в конце июля она назвала удары "террористическими атаками" и заявила, что ассортимент Wildberries ничем не отличается от товаров, которые продают Amazon и Alibaba.

"В действиях террористов нет ни логики, ни здравого смысла, ни рациональности", – заявила Ким.

Удары уже сказались не только на самой компании Wildberries, но и на российском потребительском рынке. Как отмечает The New York Times со ссылкой на исследование "Сберииндекс", в последние недели резко сократились расходы россиян на непродовольственные товары, продаваемые через маркетплейсы.

Консалтинговая компания Data Insight оценивает потери Wildberries в одну треть складских площадей и товаров на общую сумму в 480 млрд рублей, или около 5,9 млрд долларов.

Wildberries пытается перестроить работу. Ким заявила о децентрализации системы распределения и ускоренном реформировании логистики. Компания также произвела выплаты более чем 80 тысячам мелких и средних продавцов, потерявших товар, и ввела ограниченное страхование товаров от атак дронов. Российские власти параллельно готовят для продавцов пакет помощи с налоговыми льготами и отсрочками.

В то же время Wildberries сталкивается с конкуренцией со стороны Ozon – второго по величине российского маркетплейса. По словам отраслевых наблюдателей, часть продавцов уже переходит на Ozon, логистическая система которого более децентрализована.

Вместе с тем, как пишет The New York Times, во многих регионах Wildberries по-прежнему функционирует нормально.

"У компании настолько сложная логистическая и ИТ-инфраструктура, что она не собирается закрываться только потому, что ряд её складов был повреждён или уничтожен", – пишет издание со ссылкой на бывшего топ-менеджера Wildberries, пожелавшего остаться анонимным.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина изменила характер войны, перенеся её на территорию России ударами по инфраструктуре и военным объектам. Массовое применение дронов позволило Украине превратить войну в противостояние дальнобойных ударов, что уже меняет представление о современных вооруженных конфликтах.

Также мы сообщали, что эскалация воздушной войны между Украиной и Россией приводит к все более эффективным ударам, которые поражают инфраструктуру и увеличивают число жертв среди гражданского населения. По данным ООН, только за первое полугодие этого года погибли не менее 1396 мирных жителей, и количество российских атак продолжает расти.

Вас также могут заинтересовать новости: