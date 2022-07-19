Алексеев ранее попадал под санкции за хакерский взлом Национального комитета Демократической партии США.

На пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия отправила в Стамбул на переговоры о зерновом коридоре генерала российского ГРУ, куратора частных военных компаний Владимира Алексеева.

Об этом в Twitter сообщил журналист-расследователь Христо Грозев.

Как сообщает журналист, российский генерал имеет позывной "Степаныч". Он курирует частные военные компании, убивающие тысячи людей в Украине.

Алексеев ранее попадал под санкции за хакерский взлом Национального комитета Демократической партии США.

В июле 2014 года он возглавлял колонны ЧВК, сопровождавшие нелегальную переправку установок "Бук" в Украину.

GRU's Gen. Alexeev, seen here a few days ago in Istanbul as a Russian representative at the Turkey-brokered "peace talks". Considering the % of GRU officers on the Russian side of the delegation (at least 2 out of 5), I doubt *peace* is the goal of these meetings. pic.twitter.com/eTuCOmP7F5 — Christo Grozev (@christogrozev) July 18, 2022

Война в Украине и ситуация с зерном:

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

15 июля 2022 года капитанам российских судов, перевозившим украденное украинское зерно, сообщили о подозрении.

17 июля 2022 года противником было передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжался контроль морских коммуникаций в Азовском море.

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