Часть оккупантов забрали вертолеты. На острове они покинули ЗРК и РЛС, которые впоследствии хотели уничтожить с помощью авиации.

В сети обнародованы фотографии, которые российские захватчики сделали с борта вертолета, завершая экстренный "жест доброй воли" с острова Змеиный.

Так, на одной из фотографий можно заметить брошенный ЗРПК "Панцирь-С1", который россияне впоследствии хотели самостоятельно уничтожить с помощью авиации.

На самом острове видны следы от обстрелов и дым от пожаров. Также в кадр попали и платформы "Черноморнефтегаза", которые были поражены ранее. Никаких признаков пожара по состоянию на 30 июня на этих объектах уже не было.

Освобождение змеиного: что известно

30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.

По данным Forbes, россияне потеряли на Змеином и в окружающих водах техники на $915 миллионов. Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он участвовал в оккупации змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.

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