Всего капитаны судов совершили 8 незаконных заходов в порты оккупированного Крыма.

Правоохранители сообщили о подозрении двум капитанам российских судов, которые перевозили награбленное украинское зерно.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Подозрение объявлено по факту нарушения порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию полуострова Крым во время перевозки награбленного оккупантами украинского зерна (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Подозреваемые, граждане РФ, будучи капитанами судов "Матрос Позинич" и" Михаил Ненашев", под флагами государства-оккупанта осуществляют систематические незаконные мероприятия и выходы из/в закрытый Севастопольский морской торговый порт", - рассказали в прокуратуре.

Они обеспечивают загрузки судов зерном, которым оккупанты незаконно завладели на оккупированных территориях Украины, и перевозят его в третьи страны.

"Осознавая противоправность своих действий, капитаны судов периодически выключали "AIS" (Автоматическая идентификационная система) и вносили в нее фиктивные сведения относительно курса судов, будто в порты РФ, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма", - добавили в ведомстве.

Как отметил руководитель прокуратура АРК Игорь Поночовный, похищены тысячи тонн украинского зерна – это не просто очередное преступление РФ в Украине, ведь в перспективе такие действия направлены именно на причинение голода.

"В этом случае РФ по-прежнему использует оккупированный полуостров как "серую зону" для перевозки и дальнейшего сбыта награбленного зерна. Всего капитаны судов совершили 8 незаконных заходов в порты оккупированного Крыма. Такие действия влекут за собой уголовную ответственность также и судовладельцев и операторов судов", - сказал он.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о капитанах Железняке Андрее Сергеевиче и Елагине Николае Александровиче.

Война в Украине и ситуация с зерном:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

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