РФ продолжает незаконный вывоз продукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях.

Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях. Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью", - говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили, в частности, к Азовскому морю – 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор; в Черное море – 33 судна, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Отмечается, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Также в ВМС ВСУ сообщают, что по состоянию на 17 июля в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеские носители опреативно-тактических ракет "Калибр". В Средиземном море - 5 вражеских носителей "Калибр" и 2 ракетных крейсера. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации шестью кораблями и катерами.

Война в Украине и ситуация с зерном:

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

15 июля 2022 года капитанам российских судов, перевозившим украденное украинское зерно, сообщили о подозрении.

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