Бойцам АТО запрещено применять реактивную артиллерию в населенных пунктах - Коваль

Вооруженным силам Украины запрещено применять реактивную артиллерийскую технику в населенных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль на брифинге после заседания правительства, опровергая информацию в СМИ о жертвах среди мирного населения в Луганской области.

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"Вооруженным силам Украины и Нацгвардии запрещено применять реактивную артиллерию в населенных пунктах", - сказал он.