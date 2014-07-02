Бойцам АТО запрещено применять реактивную артиллерию в населенных пунктах - Коваль
18:07, 02 июля 2014Армия
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Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль на брифинге после заседания правительства, опровергая информацию в СМИ о жертвах среди мирного населения в Луганской области.
REUTERS
Вооруженным силам Украины запрещено применять реактивную артиллерийскую технику в населенных пунктах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль на брифинге после заседания правительства, опровергая информацию в СМИ о жертвах среди мирного населения в Луганской области.
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"Вооруженным силам Украины и Нацгвардии запрещено применять реактивную артиллерию в населенных пунктах", - сказал он.
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