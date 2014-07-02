ВСУ делают все, чтобы в кратчайшее время на Донбасс вернулся мир - Коваль

«Свою точку зрения относительно введения военного положения я вчера высказал на заседании СНБО Украины. Я и коллегия Министерства обороны не являются сторонниками введения военного положения в нашей стране, особенно в тех районах, где проводится антитеррористическая операция. У участников АТО, в которых принимают участие силы и средства Вооруженных Сил Украины, достаточно полномочий для того, чтобы выполнить все задачи, определенные Президентом Украины», - обратился к жителям Донецкой и Луганской областей в прямом эфире программы «События» на канале «Украина» исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль.

"Во-первых, жители Донецкой и Луганской областей, которые контактируют с нашими военными, уже не такие, какими были три месяца назад. Это люди, которые по-хорошему, по-нормальному встречают свои Вооруженные Силы. Они видят в наших военнослужащих освободителей, которые пришли на нашу родную землю с одной миссией - принести спокойствие в их дома и сделать так, чтобы мир вернулся на многострадальную землю Донбасса", - акцентировал внимание временно исполняющий обязанности Министра обороны Украины.

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"Хочу обратиться к гражданам Донецкой и Луганской областей. Вооруженные Силы Украины и Национальной гвардии делают все, для того чтобы в кратчайшее время в ваши дома вернулся мир. Прошу вас оказывать полное содействие Вооруженным Силам, и помнить, что в этих Вооруженных Силах служат ваши родители и братья, которые несут вам мир. Антитеррористическая операция закончится тогда, когда последний наемник уйдет с нашей земли. Мы будем делать все, чтобы это произошло в кратчайшие сроки", - сказал генерал-полковник Михаил Коваль.

"Очень хорошая пословица «Самый шаткий мир лучше чем прекрасная война». Она актуально и для нас. Мы - военные люди и выполняем задания. Но если враги примут те условия, которые определил Президент Украины, я уверен, что в недалеком будущем наступит мир", - отметил исполняющий обязанности Министра обороны Украины.