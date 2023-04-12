В Минобороны США призвали к осторожности при "продвижении или дополнении любого из этих документов".

Британское издание The Guardian сообщило, что в слитых документах США шла речь об отправки 50 спецназовцев Великобритании в Украину. В Пентагоне заявили о признаках подделки.

Издание Sky news пишет, что представитель Пентагона Крис Мигер призвал к осторожности при "продвижении или дополнении любого из этих документов", добавив, что "похоже, что слайды были подделаны".

При этом отмечается, что документы, возможно, сначала были опубликованы в чате Discord. Неизвестный пользователь поделился документами, которые якобы были засекречены, сначала он писал свои мысли, после чего начал размещать изображения документов. Многие данные, которыми поделился человек, не прошли независимую проверку, а исходный чат был удален.

Видео дня

Слив "секретных" документов США - что известно

Несколько дней назад в соцсетях появились якобы засекреченные документы США и НАТО по оснащению ВСУ вооружением в рамках подготовки к контрнаступлению.

По информации CNN, Украина уже изменила военные планы после публикации "секретных" документов. При этом в ОПУ назвали их "фотошопом" и русском ИПСО перед освобождением украинских территорий от российских захватчиков.

На данный момент соответствующие структуры занимаются расследованием утечки, но на это могут уйти месяцы. В свою очередь Британии заявили, что утечка "возможной секретной информации" США показала серьезный уровень неточности.

В Минобороны Украины также отреагировали на слив секретных документов Пентагона. Замглавы ведомства Анна Маляр заявила, что о планировании военных операций всегда знает узкий круг лиц, поэтому риск "слива" информации об этом является очень низким, хоть его и нельзя отрицать.

Вас также могут заинтересовать новости: