В Министерстве обороны Великобритании прокомментировали информацию об утечке в сеть секретных документов Соединенных Штатов Америки.
Официальное заявление представителя Минобороны опубликовано в микроблоге Twitter. В нем говорится, что широко освещаемая утечка "предполагаемой секретной информации" Штатов продемонстрировала серьезный уровень неточности.
"Читатели должны быть осторожны, принимая за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию", – говорится в сообщении.
Утечка секретных документов: что известно
Напомним, что ранее в соцсетях распространили засекреченные документы, которые содержат детали плана США и Североатлантического Альянса по оснащению ВСУ перед контрнаступлением.
Эксперты считают, что в документах изменили некоторые данные - например, там завышены потери украинских сил и занижены потери российской армии в Украине.
По данным CNN, Украина уже изменила свои военные планы из-за публикации этих документов. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что они являются "фотошопом" и российской ИПСО перед большим контрнаступлением.
На расследование утечки в Штатах могут уйти месяцы. Тем временем представители комитета по разведке Палаты представителей США сказали журналистам, что эта утечка может иметь привести к плохим последствиям.