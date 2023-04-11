Минобороны считает, что они могут распространять дезинформацию.

В Министерстве обороны Великобритании прокомментировали информацию об утечке в сеть секретных документов Соединенных Штатов Америки.

Официальное заявление представителя Минобороны опубликовано в микроблоге Twitter. В нем говорится, что широко освещаемая утечка "предполагаемой секретной информации" Штатов продемонстрировала серьезный уровень неточности.

"Читатели должны быть осторожны, принимая за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию", – говорится в сообщении.

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Утечка секретных документов: что известно

Напомним, что ранее в соцсетях распространили засекреченные документы, которые содержат детали плана США и Североатлантического Альянса по оснащению ВСУ перед контрнаступлением.

Эксперты считают, что в документах изменили некоторые данные - например, там завышены потери украинских сил и занижены потери российской армии в Украине.

По данным CNN, Украина уже изменила свои военные планы из-за публикации этих документов. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что они являются "фотошопом" и российской ИПСО перед большим контрнаступлением.

На расследование утечки в Штатах могут уйти месяцы. Тем временем представители комитета по разведке Палаты представителей США сказали журналистам, что эта утечка может иметь привести к плохим последствиям.

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