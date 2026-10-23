ЕС ищет кандидатов для переговоров с Путиным: The Telegraph узнал, кто в списке

Наиболее вероятным вариантом является назначение группы переговорщиков.

Европейские лидеры подыскивают кандидатов, которые могли бы провести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным для завершения войны в Украине. Как сообщили The Telegraph дипломатические источники, к потенциальным кандидатам на эту роль уже обратились с соответствующим предложением.

Среди возможных претендентов называют премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела, а также премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Европа осознала: прежде всего, нужен консенсус относительно того, что нам необходимо вести переговоры с россиянами. Во-вторых, должен быть достигнут консенсус по поводу того, какой именно будет наша позиция", - отметил собеседник издания.

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Стремление Европы играть более значимую роль в переговорах между Киевом и Москвой вызвано тем, что посреднические усилия США, продолжающиеся уже больше года, не принесли результата. В то же время предыдущие попытки согласовать единую кандидатуру, которая пользовалась бы поддержкой столиц по всему континенту, не увенчались успехом.

Так, попытку немецкого политика Йоханна Вадефуля (Johann Wadephul) действовать в одиночку критики, знакомые с его планами, охарактеризовали как "непродуманную".

Председатель Европейского совета Антониу Кошта на встрече лидеров ЕС в Брюсселе отклонил предложение взять на себя эту роль.

"По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, наиболее вероятным вариантом является назначение группы переговорщиков – это позволит избежать соперничества между странами за данную роль, а также риска того, что отдельные кандидатуры могут быть заблокированы", - пишет The Telegraph.

Отмечается, что в качестве потенциального европейского переговорщика для диалога с Владимиром Путиным рассматривается, в частности, президент Финляндии Александр Стубб. У него сложились хорошие отношения с Дональдом Трампом – их объединяет любовь к гольфу. Кроме того, Стубб присутствовал в Осло во время недавних переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями США.

Также подходящим профилем обладает президент Чехии Петр Павел: в прошлом он был военачальником НАТО и имеет опыт ведения прямых переговоров с российскими военными.

Шансов на посредничество Европы в переговорах почти нет

В интервью сети Axel Springer Global Reporters Network Павел заявил, что Европе необходимо "определить человека или группу людей, которые выступали бы от её имени. Это не обязательно должны быть представители ЕС или НАТО – просто лидеры, получившие от остальных мандат на ведение переговоров".

При этом он заявил, что сейчас "Путин не воспринимает Европейский союз как авторитетную силу":

"Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, не общается с Каей Каллас. Он перестал вести диалог и с другими европейскими лидерами, включая Эмманюэля Макрона".

Павел считает, что сейчас самое время начать серьезные переговоры с Путиным для деэскалации напряженности – на фоне опасений по поводу полномасштабного конфликта между Западом и Россией. При этом он предположил, что если предложить Путину некий "пряник" – например, в виде деловых сделок, – это могло бы побудить его серьезнее отнестись к переговорам.

Переговоры о прекращении войны - что известно

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США договорились возобновить трехсторонние контакты. По его словам, стороны будут обсуждать вопросы безопасности России и Украины после заключения мирного соглашения, "причем в окончательном варианте, а не в рамках приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени".

В качестве площадки для встречи рассматривается Абу-Даби.

Тем временем The Economist пишет о новом мирном плане США для Украины. Он предполагает создание демилитаризованной зоны на Донбассе, а также инвестиционный пакет для Украины и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО. В то же время соглашение предусматривает возможность для России заключать бизнес-сделки с американскими компаниями, а также ослабление санкций и нормализацию политических отношений с Москвой.

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