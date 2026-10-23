Украина вернула из российского плена 270 человек, - Зеленский

Домой вернулись, в частности, пять военнослужащих, которые считались погибшими после теракта, совершенного РФ в Оленевке.

Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией после более чем двухмесячной паузы. Домой вернулись 270 пленных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Домой возвращаются нацгвардейцы, в частности бойцы Азова, пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года", – написал президент.

Он добавил, что большинство освобожденных – это бойцы, которые защищали Украину в Мариуполе. Также домой вернулись защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений.

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"Многих незаконно осудили в России. Среди возвращающихся – пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленевке в июле 2022 года. Мы помним о каждом и каждой и продолжаем искать всех. Спасибо всем, кто работает ради обменов. И, конечно, благодарен нашим воинам, которые на фронте пополняют обменный фонд для Украины, чтобы мы могли возвращать своих", – добавил президент.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил в Telegram, что среди освобожденных – 261 военнослужащий и 9 гражданских лиц. Там также отметили, что это уже третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа. Среди освобожденных, в частности, 38 офицеров. Также есть бойцы, которые были взяты в плен в 2018 и 2020 годах.

"Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат положенные выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену", – добавили в Координационном штабе.

Обмен военнопленными – важные новости

Напомним, последний крупный обмен пленными состоялся 19 августа. Тогда в Украину вернулись 103 военных. Среди освобожденных, кроме бойцов ВСУ, также были военные ВМС, ТРО, Нацгвардии и ГПСУ. Также во время обмена были освобождены несколько украинских офицеров.

После этого Украина провела еще один специальный обмен ко Дню Независимости. Тогда в Украину вернули 10 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести в Донецкой области.

Уже 16 августа близкий к экс-главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову Telegram-канал Ukraine context сообщал о том, что некоторое время назад между Киевом и Москвой должен был состояться обмен пленными. Однако Кремль начал затягивать этот процесс.

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