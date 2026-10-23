РФ заваливает украинские супермаркеты своим продуктом под 'чужим флагом', – эксперт

В качестве страны происхождения может быть указан Казахстан или Польша.

Из-за резкого роста цен на гречку и недостаточного урожая в Украине на прилавки магазинов активно поступает российская крупа под "флагами" других стран, сообщил УНИАН исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

"Когда речь идет об импорте, мы всегда имеем в виду российскую гречку. Ведь в мире осталась единственная страна, которая является экспортером гречки. Раньше их было три – Россия, Китай, Украина. Россия вытеснила Украину, и мы уже являемся нетто-импортером. Мы импортируем больше, чем вывозим. И Китай также стал нетто-импортером. Остальные страны – это нулевой баланс. Казахстан, Польша – там показатели немного колеблются от года к году. Но стратегически они не влияют на рынок. Доминирует Россия", – говорит специалист.

Российская гречка может быть маркирована, условно, как казахская или польская – но из-за границы Украина получает именно её.

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"Далее при таких ценах должна быть заключена сделка и отправлена российская гречка под видом казахской – если уже не отправлена. Потому что в России она в два раза дешевле. Экономическая целесообразность её ввоза сюда велика. При дефиците и ажиотаже спрос гарантирован – поэтому, я думаю, бизнес на это пойдет", – считает Громовой.

Экспорт российской продукции – последние новости

Ранее СМИ сообщили, что Россия нашла в Европе "друга", который помогает продвигать её зерно. По информации журналистов, Москве удалось найти возможности для экспорта зерна в Литву, которая с начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Киев.

В целом Россия пытается использовать все доступные методы для экспорта зерна. Последняя альтернатива – крошечный черноморский порт Очамчире в поддерживаемом Кремлем сепаратистском регионе Грузии, Абхазии. Пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию планируют транспортировать из Очамчире в контейнерах в Турцию.

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