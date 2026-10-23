Зеленский подписал законы о международных посылках и 'налоге на OLX'

Принятие законов является условием получения части международной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о введении НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро и о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады.

Закон о налогообложении посылок с иностранных маркетплейсов предусматривает отмену льготы по уплате НДС на посылки стоимостью до 150 евро, которая действовала ранее. При этом сохраняется освобождение от налога для некоммерческих международных отправлений стоимостью до 45 евро (примерно 2270 грн) от одного физического лица другому.

Второй подписанный закон предусматривает налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, в частности Bolt, Uklon, OLX, Uber, Airbnb, Prom и другие. Для граждан, получающих такие доходы, устанавливается специальный режим налогообложения: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

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В то же время законом предусмотрена льгота для мелких продавцов: если годовой доход от продажи товаров через цифровые платформы не превышает эквивалент 2 тыс. евро (более 100 тыс. грн), такой доход не будет облагаться налогом.

Принятие обоих законов было условием международных партнеров для получения части международной помощи.

Следует отметить, что законопроект о цифровых платформах был принят парламентом во втором чтении еще в июне, но президент не подписывал его из-за наличия в документе поправки, касающейся финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Эту версию поправки, предусматривавшую ограничение усиленного финансового мониторинга PEP, раскритиковали международные партнеры. Поэтому в законопроект о налогообложении международных посылок добавили новую версию поправки, что позволило разблокировать подписание закона.

Законы для получения международной помощи

15 октября Верховная Рада приняла закон о введении 20% налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров стоимостью до 150 евро, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы.

До этого парламент дважды проваливал голосование по данному законопроекту.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что получение Украиной следующего транша от МВФ в размере 1,66 миллиарда долларов находится под угрозой, в частности, из-за провала голосования по законопроекту о налогообложении посылок.

9 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы.

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